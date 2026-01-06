日本鳥取與島根地震 新大阪與博多之間新幹線停駛

快訊

中央社／ 東京6日綜合外電報導
日本島根縣東部今天發生推估規模6.2的地震。圖擷自日本氣象廳。
日本島根縣東部今天發生推估規模6.2的地震。圖擷自日本氣象廳

日本鳥取縣與島根縣今天上午10時18分左右（台北時間9時18分）觀測到最大震度5強地震後，相繼發生有感地震。受到地震影響，新大阪站到博多站之間的新幹線列車暫停行駛。

日本每日放送（MBS）報導，山陽新幹線相生站與德山站之間今天上午發生停電，這個區間的新幹線列車因此停駛。之後，停駛區間又擴大到新大阪站到博多站。

JR西日本公司表示，停電的原因是今天上午10時18分，鳥取與島根所屬的山陰地區發生地震，相生站與德山站之間的地震防災系統啟動，為了確保安全，停止輸電，之後已經重啟供電。

不過，列車停止狀況仍持續，今天上午11時，來往新大阪與博多站的雙向列車仍停駛。

另外，新大阪站以東的東海道新幹線，從東京方向出發的新幹線，以及新大阪站到品川站之間的列車也出現延誤。

日本放送協會（NHK）報導，鳥取縣與島根縣今天上午10時18分左右，發生規模推估6.2的地震，震央位在島根縣東部，深度推估10公里。氣象廳表示，這起地震不會帶來海嘯威脅。

鳥取縣境港市、鳥取日野町、江府町、島根縣松江市與安來市觀測到最大震度5強；鳥取縣米子市日吉津村、鳥取南部町、伯耆町、日南町、島根縣雲南市測得震度5弱。

鳥取縣、島根縣其他地區、岡山縣、廣島縣、香川縣、愛媛縣測得震度4；福岡縣、大分縣、大阪府、京都府、兵庫縣等大範圍區域也觀測到有感地震。

而這起地震過後，又接連發生有感地震。氣象廳在東京時間上午10時18分左右的地震過後，於東京時間上午11時（台北時間10時）之前，相繼觀測到至少7次有感地震。

氣象廳指出，這是鳥取縣與島根縣分別於2016年與2018年，再度觀測到震度5強的搖晃。

