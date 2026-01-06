日本島根17分鐘連6震、福岡大阪也有感 日氣象廳急開記者會

日本放送協會（NHK）報導，日本山陰地區6日上午接連發生多起地震，以當地時間上午10時18分左右一震最強，地震規模6.2、震源深度約10公里，震央位於島根縣東部。鳥取縣西部與島根縣東部觀測到最大震度5強。日本氣象廳表示，目前無海嘯之虞，並多次發布緊急地震警報，並將於當地11時25分舉行記者會。

除當地時間上午10時24分左右再發生規模4.5地震外，10時28分左右又有規模5.1地震，島根縣安來市觀測到最大震度5弱；其後10時34分、10時37分左右也再度發生地震，10時37分更傳出接連兩起地震。

另有報導指10時37分左右一震規模達5.4，島根與鳥取部分地區震度達4。

地震影響範圍擴及日本多地。除鳥取、島根外，岡山、廣島以及四國香川、愛媛部分地區也出現明顯搖晃，最大震度約3至4不等；關西一帶也有感，包括京都、大阪、兵庫等地部分地區觀測到震度3。

交通方面，JR西日本表示，山陽新幹線相生站至德山站一度停電，導致新大阪至博多區間暫停行駛；特急「八雲」與特急「超級松風」等列車也傳出延誤。

能源設施方面，日本中國電力指出，位於松江市的島根核電廠未確認出現異常。