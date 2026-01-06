日本鳥取與島根地震最大震度5強 深度約10公里

據日媒文春Online報導，隨著強調「本國人優先」的政治勢力在日本政壇崛起，日本社會對外籍人士的負面情緒正迅速升溫。但最新數據與產業調查卻顯示冷酷的現實：日本勞動市場已離不開外籍人力。至2024年10月，在日外籍勞工已超過230萬人，創下歷史新高。在製造業、住宿與餐飲服務業中，20至30歲的「年輕戰力」幾乎全是外國人，若貿然推行排外政策，日本社會恐將面臨功能性癱瘓。

2026-01-06 09:23