大屠殺幸存者施洛斯去世

（德國之聲中文網）大屠殺幸存者伊娃·施洛斯（Eva Schloss）逝世，享年96歲。如果人們對施洛斯這個名字感到陌生的話，那麼，對《安妮日記》以及作者安妮·弗蘭克不應該沒有印象，而施洛斯是安妮父親的繼女。

施洛斯的家人發表悼詞，“對伊娃所代表的一切，以及她所取得的成就，無比自豪，但此刻，我們沉浸在悲痛之中。”

各界人士紛紛致以哀悼，英國國王查理三世表示，能夠與施洛斯相識，讓他感到榮幸且自豪，他和卡米拉王後都“深深地敬佩她”。

施洛斯出生於奧地利，長年擔任英國安妮·弗蘭克信托基金會的名譽主席，她將畢生的精力貢獻給教育事業，告訴人們，缺乏寬容精神以及偏見會帶來怎樣的危害。

她曾在2024年說，“將人劃分為‘異類’造成的可怕後果絕不能忘記。”

安妮·弗蘭克信托基金會首席執行官格林（Dan Green）說，施洛斯是一座燈塔，代表了“希望與堅韌不拔”。他表示，“她堅定不移地用對猶太人大屠殺的歷史，向人們揭示仇恨與偏見的罪惡，這給無數人留下了深刻印象。

格林還表示，“安妮·弗蘭克信托基金會對她的離世深感悲痛，在此艱難時刻，我們向她的家人和朋友致以最誠摯的慰問。”

在荷蘭逃往時結識安妮·弗蘭克

施洛斯還在少女時代，納粹上台統治了她的家鄉奧地利，施洛斯一家逃亡到荷蘭，在那裡，她結識了安妮·弗蘭克。安妮一家則是從法蘭克福逃亡過來。

後來，荷蘭的局勢也開始惡化，為降低被納粹發現的風險，施洛斯一家不斷更換住址，但最後還是被人告發遭到納粹當局的逮捕。年僅15歲的施洛斯，同父母及弟弟一道被送往奧斯維辛集中營。父親和弟弟在那裡被殺害，施洛斯和母親分別僥幸活了下來。

戰後，她們母女二人再度重逢，後來，失去所有親人的安妮·弗蘭克的父親同施洛斯的母親結婚，組成了新的家庭，而施洛斯也是這個家庭中的一員。

雖然，施洛斯幸存下來，但在集中營的經歷給她的身心造成嚴重創傷，她在很多年裡無法與人溝通、建立正常聯系，在夜裡，更是飽受噩夢的折磨。

由於在集中營遭受的飢餓，施洛斯患有嚴重的消化系統疾病。1945年，逃離集中營的那個冬季，戰爭已經結束，施洛斯長途跋涉奔赴自由，她身上多個部位在嚴寒中被凍傷。

