保時捷傳售布加迪股份 埃及富豪將入主超跑王國

中央社／ 開羅5日專電

世界頂級超跑布加迪母公司「銳克」集團發言人日前證實，埃及億萬富翁薩維里斯家族繼承人有意以12億美元收購保時捷持有的布加迪股份。這項交易將重建「布加迪銳馬克」及其母公司集團股權結構。

據「非洲財經內幕」（Business Insider Africa）媒體網站12月30日報導，目前是北非首富的埃及億萬富翁納奇布．薩維里斯（Naguib Sawiris），其子昂西．薩維里斯（Onsi Sawiris）擔任共同創辦人的創投公司HOF Capital，目前正與另一家私募股權公司BlueFiveCapital協商，有意聯合收購保時捷公司（Porsche AG）持有的超級跑車品牌「布加迪」（Bugatti）股份。

報導指出，兩家金融公司除可能聯合收購保時捷持有的布加迪股份外，也可能和其他投資者一起收購保時捷在布加迪母公司「銳馬克」（Rimac）中持有的少數股權，總交易金額將超過12億美元（約新台幣377.5億元）。

報導還說，薩維里斯家族為這項投資計畫投入重大貢獻。

報導指出，銳馬克集團發言人已確認公司正與保時捷商討交易內容。此外，不具名消息人士告知，HOFCapital也可能再向銳馬克集團注資，讓銳馬克汽車繼續擴張。

報導強調，最終交易結構和條款仍在審議協商中，未來幾週內可能達成交易。

豪華超跑「布加迪」由義大利汽車設計師布加迪（Ettore Bugatti）創辦，是世界汽車大獎賽常勝軍。全球唯一一輛的「布加迪黑車」（Bugatti La VoitureNoire）曾是全世界最貴的車，售價約1870萬美元（約新台幣5.8億元）。

德國福斯汽車集團先於1998年買下布加迪。福斯集團內的賽跑車品牌「保時捷」，又於2021年與克羅埃西亞的電動超級跑車「銳馬克」聯合組成「布加迪銳馬克」（Bugatti-Rimac）。兩家合併後，銳馬克占55%股份，保時捷45%；保時捷同時交叉持有銳馬克24%股份。

HOF Capital是全球性多階段創投公司，總部設於紐約。BlueFive Capital是私募股權公司，管理資產達44億美元，創辦人兼執行長加塞姆（Hazem Ben-Gacem）是Investcorp前高層。Investcorp是中東最大的非主權私募股權公司。

埃及商業鉅子納奇布．薩維里斯目前是北非首富，近日剛宣布將斥資500億美元進軍美國房地產市場。薩維里斯的家族事業「奧斯康」（Orascom）是埃及最大的商業集團，涵蓋投資、電信、資訊科技、鐵路和建築工程。

