快訊

委內瑞拉總統馬杜洛動向美媒全程直播 搭直升機被押往紐約市受審

咖啡廳讀書遇阿北助解題⋯身分竟是名師 網笑讚：文昌帝君顯靈

台9線南迴公路3車追撞事故 休旅車被大車壓平1死2傷

荷蘭大雪癱瘓交通數百航班取消 首都周邊地區列車停駛

中央社／ 阿姆斯特丹5日綜合外電報導
荷蘭今天降下大雪，導致空中、鐵路與道路交通大亂，數百班航班被迫取消，首都阿姆斯特丹周邊地區列車全面停駛。美聯社
荷蘭今天降下大雪，導致空中、鐵路與道路交通大亂，數百班航班被迫取消，首都阿姆斯特丹周邊地區列車全面停駛。美聯社

荷蘭今天降下大雪，導致空中、鐵路與道路交通大亂，數百班航班被迫取消，首都阿姆斯特丹周邊地區列車全面停駛。

路透社報導，作為歐洲最繁忙航空樞紐之一的阿姆斯特丹史基浦機場（Schiphol Airport），今天上午已取消近500班航班，預期一整天取消的航班數量將會逐漸攀升。

荷蘭自1月2日以來，因為降雪與低溫結冰的天氣，史基浦機場每日被迫取消數百班航班。今天早晨，大雪席捲荷蘭大片地區，癱瘓交通，阿姆斯特丹周邊地區所有列車停駛，許多地區公共交通運輸嚴重受影響。

相關當局呼籲民眾盡量留在家中，結冰及積雪的天氣已造成許多起交通延誤與車禍事故。

氣象單位預測，荷蘭本週將持續降雪。

荷蘭 航班

延伸閱讀

凌晨3時52分宜蘭規模4.4地震 最大震度4級

疑路線旁有人燒東西釀火警 台鐵大肚至龍井段一度暫時停駛

7.0強震新北環狀線停駛1小時 乘客走軌道撤離直呼：暈爆

聞泰科技將赴荷維權 擬索賠557億 收回安世半導體控制權

相關新聞

若明天東京強震恐1.8萬人罹難！日政府估840萬人困街頭 籲逃生別開車

根據日本電視台NNN在2026年播出的「假如明天發生大災難」專題報導，面對無法預測的大型天災，日本政府與專家警告，若東京明天發生規模7級的淺層強震，預測最嚴重的狀況將造成1.8萬人罹難、40萬棟建築物毀損。最關鍵的衝擊將是交通會全面癱瘓，關東地區預計會有高達840萬人受困街頭，規模相當於153個塞滿觀眾的東京巨蛋。

當「完美父母」成枷鎖 年輕人為何想到育兒就不敢生？

在美日等國家，少子化未讓父母更輕鬆，反而為育兒不斷加碼。社群育兒塑造「完美父母」想像，育兒壓力層層堆疊，不少家長情緒耗竭，甚至選擇放棄生育。當陪伴被視為責任、比較成為日常，完美育兒模式逐漸成為一種令人卻步的社會門檻。

不強求完美！日網揭秘女性戀愛高手共同點 3招讓男人更想靠近

比起追逐毫無瑕疵的理想對象，能夠與缺點共處的兩個人，更容易走得穩定且舒服。這份不急、不逼、不失去自己的餘裕，正是女性「戀愛高手」最迷人的共同點！日本網站《Trill》近日分享一篇戀愛觀察指出，與其執著於尋找「毫無缺點的理想型」，能夠接住對方不完美的人，更容易讓感情走得長久。

元旦驚險婚禮！新郎迎親隊過吊橋突斷崩塌 逾50親友墜河1人斷腳

大喜日子出現恐怖墜橋事故！馬來西亞一對新人在2026年元旦（1月1日）舉行婚禮，未料新郎的迎親隊伍和新娘家的親友在一座吊橋撞正，吊橋疑不勝負荷斷開崩塌，逾50人墜河，場面混亂。事件釀成1名男子腿部骨折斷腳、1名兒童頭部受傷、3人輕傷。事故在當地引起關注，總理安瓦爾（Anwar Ibrahim）下指示撥款更換吊橋。

日本受強冷空氣影響 多個地區降下大雪

日本受到冬季型氣壓分布及強冷空氣影響，東日本與西日本的靠日本海一側等部分區域降下大雪，氣象廳今天呼籲提高警覺，東日本的靠...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。