荷蘭大雪癱瘓交通數百航班取消 首都周邊地區列車停駛

根據日本電視台NNN在2026年播出的「假如明天發生大災難」專題報導，面對無法預測的大型天災，日本政府與專家警告，若東京明天發生規模7級的淺層強震，預測最嚴重的狀況將造成1.8萬人罹難、40萬棟建築物毀損。最關鍵的衝擊將是交通會全面癱瘓，關東地區預計會有高達840萬人受困街頭，規模相當於153個塞滿觀眾的東京巨蛋。

2026-01-05 10:16