荷蘭大雪癱瘓交通數百航班取消 首都周邊地區列車停駛
荷蘭今天降下大雪，導致空中、鐵路與道路交通大亂，數百班航班被迫取消，首都阿姆斯特丹周邊地區列車全面停駛。
路透社報導，作為歐洲最繁忙航空樞紐之一的阿姆斯特丹史基浦機場（Schiphol Airport），今天上午已取消近500班航班，預期一整天取消的航班數量將會逐漸攀升。
荷蘭自1月2日以來，因為降雪與低溫結冰的天氣，史基浦機場每日被迫取消數百班航班。今天早晨，大雪席捲荷蘭大片地區，癱瘓交通，阿姆斯特丹周邊地區所有列車停駛，許多地區公共交通運輸嚴重受影響。
相關當局呼籲民眾盡量留在家中，結冰及積雪的天氣已造成許多起交通延誤與車禍事故。
氣象單位預測，荷蘭本週將持續降雪。
