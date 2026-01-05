CES陪伴型機器人搶眼 美日業者計畫進軍台灣市場

快訊

中央社／ 拉斯維加斯4日專電

美國消費性電子展（CES）今天舉辦媒體預覽，陪伴型機器人為一大亮點，多項產品將陸續走入家庭，包括以陪伴阿茲海默症患者為出發點所設計的機器狗，預計今年夏天在美國交付首批產品，明年也有望進軍台灣市場。

仿造拉布拉多幼犬打造、模樣討喜的機器狗Jennie，今年再度於CES媒體預覽亮相，經改良後，外觀細節變逼真、互動反應更自然；美國公司Tombot預計今年夏天在美國市場出貨，執行長史蒂文斯（TomStevens）向記者表示，明年有望在台灣推出，一隻定價1500美金（約新台幣4萬7000元）。

Jennie的設計理念並非要取代真正的寵物，而是專為協助阿茲海默症患者所打造。這個構想來自史蒂文斯的親身經歷，當年他的母親被診斷出阿茲海默症，基於安全考量，他不得不將母親的狗帶走，卻也因此發現，找不到一個能夠陪伴母親的替代選擇。

之後，史蒂文斯打造這款機器狗，結合人工智慧（AI）提升互動能力，已能理解英語等多種語言，在較為安靜的環境中呼喚它也會做出回應，並對人類動作產生反應。

史蒂文斯說，日本、韓國、台灣都已進入或即將邁入超高齡社會，年長者往往面臨心理健康挑戰，例如失智、焦慮、憂鬱、孤獨感，因此希望能將服務拓展至亞洲。

目前，一隻機器狗定價1500美金，醫療和安養機構則有另外的價格方案。

看準現代社會中日益普遍的陪伴缺口，許多陪伴型機器人陸續從概念走進家庭。

除了Jennie外，日本公司Ludens的機器寵物也預計在今年底開始販售；其中一款產品可以跟著人走，用動作與聲音做出回應，並與使用者建立互動和連結。

業者透露，單隻定價約數百塊美金，將先在日本上市，明年有望在其他地方推出。

Ludens行銷長山本瑪麗（Marie Yamamoto）告訴記者，目前市面上有不少AI機器人價格過高，希望讓產品的價格盡量親民；另外，現在的人類使用AI來提升效率，但因為過度追求效率，變得越來越像機器人，希望能反過來透過AI讓人類停下來思考。

CES將於美國時間6至9日舉行，預期將會有更多這類型的機器人在展場亮相。

美國 機器狗 日本

