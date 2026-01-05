快訊

從狂賣891戶到只賣41戶 全台十大預售慘區曝光

對話透露有毒關係！精神科醫：立刻遠離「常用2個地雷關鍵詞」的人

瑞士酒吧跨年惡火40死身分確認 數百人遊行默哀

中央社／ 日內瓦4日綜合外電報導

瑞士阿爾卑斯山度假勝地克蘭蒙丹納（Crans-Montana）一間酒吧在跨年夜發生致命大火，造成40人喪生。當局今天表示，所有罹難者身分均已確認，其中包括20名未成年人。

法新社報導，瓦萊邦（Wallis）警方表示，罹難者年齡介於14至39歲，包括21名瑞士公民、9名法國公民、6名義大利公民、1名比利時女子、1名葡萄牙女子、1名羅馬尼亞男子及1名土耳其男子。

今天有數以百計神情哀戚的悼念民眾參與了默哀遊行。

許多人眼眶泛紅，在聖克里斯多福教堂（ChapelleSaint-Christophe）參加完1小時的追思彌撒後，在管風琴樂聲中靜靜步出教堂，在相互擁抱後，往山丘上的Le Constellation酒吧走去。

據美聯社報導，彌撒中，神父卡文（Gilles Cavin）談到家屬們「可怕的不確定感」，他們不確定摯愛是在死者名單上，或仍在與死神拔河的傷者名單中。

16歲的亞瑟．布羅達德（Arthur Brodard）是罹難者之一，他的母親先前曾瘋狂地尋找兒子下落。

他的母親萊蒂西亞．布羅達德（Laetitia Brodard）在昨晚發布的臉書（Facebook）限時動態中對著鏡頭說：「我們的亞瑟如今已經去天堂參加派對了。知道他現在安息在光明之中，我們可以開始好好哀悼了。」

萊蒂西亞．布羅達德先前瘋狂尋找愛兒的舉動，反映出在大火中失蹤年輕人家屬心中的焦急與絕望，不知道自己的摯愛是不幸罹難，或是還在醫院裡救治。

瑞士當局表示，由於遺體燒毀程度嚴重，辨識過程格外困難，必須使用DNA樣本。萊蒂西亞．布羅達德也提供了自己的DNA樣本以協助辨識。

瓦萊邦檢察長皮優（Beatrice Pilloud）昨天告訴記者，瑞士當局已對酒吧經理展開刑事調查，兩人涉嫌過失致死、過失傷害及過失引發火災。

瑞士 西亞 羅馬尼亞

延伸閱讀

半夜惡火燒輪胎倉庫 彰化消防局動員8分隊逾1小時滅火

20年前沒有台北101…大家怎跨年？釣出大批網友憶當年：一樣人潮爆滿

瑞士酒吧惡火他提前離場救自己一命 重返火場一舉動成救人英雄

瑞士惡火檢方初判仙女棒引發 醫師揭「閃燃」與「回燃」造成嚴重傷勢

相關新聞

若明天東京強震恐1.8萬人罹難！日政府估840萬人困街頭 籲逃生別開車

根據日本電視台NNN在2026年播出的「假如明天發生大災難」專題報導，面對無法預測的大型天災，日本政府與專家警告，若東京明天發生規模7級的淺層強震，預測最嚴重的狀況將造成1.8萬人罹難、40萬棟建築物毀損。最關鍵的衝擊將是交通會全面癱瘓，關東地區預計會有高達840萬人受困街頭，規模相當於153個塞滿觀眾的東京巨蛋。

當「完美父母」成枷鎖 年輕人為何想到育兒就不敢生？

在美日等國家，少子化未讓父母更輕鬆，反而為育兒不斷加碼。社群育兒塑造「完美父母」想像，育兒壓力層層堆疊，不少家長情緒耗竭，甚至選擇放棄生育。當陪伴被視為責任、比較成為日常，完美育兒模式逐漸成為一種令人卻步的社會門檻。

不強求完美！日網揭秘女性戀愛高手共同點 3招讓男人更想靠近

比起追逐毫無瑕疵的理想對象，能夠與缺點共處的兩個人，更容易走得穩定且舒服。這份不急、不逼、不失去自己的餘裕，正是女性「戀愛高手」最迷人的共同點！日本網站《Trill》近日分享一篇戀愛觀察指出，與其執著於尋找「毫無缺點的理想型」，能夠接住對方不完美的人，更容易讓感情走得長久。

元旦驚險婚禮！新郎迎親隊過吊橋突斷崩塌 逾50親友墜河1人斷腳

大喜日子出現恐怖墜橋事故！馬來西亞一對新人在2026年元旦（1月1日）舉行婚禮，未料新郎的迎親隊伍和新娘家的親友在一座吊橋撞正，吊橋疑不勝負荷斷開崩塌，逾50人墜河，場面混亂。事件釀成1名男子腿部骨折斷腳、1名兒童頭部受傷、3人輕傷。事故在當地引起關注，總理安瓦爾（Anwar Ibrahim）下指示撥款更換吊橋。

日本受強冷空氣影響 多個地區降下大雪

日本受到冬季型氣壓分布及強冷空氣影響，東日本與西日本的靠日本海一側等部分區域降下大雪，氣象廳今天呼籲提高警覺，東日本的靠...

新年假期多禍事！泰國酒駕及超速多 已造成171人死、近千人傷

泰國元旦新年和潑水節2個連續假期被稱為「危險7日」，期間車禍死亡人數暴增。新年假期4天內，泰國已經發生數百起車禍，造成1...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。