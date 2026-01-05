瑞士酒吧跨年惡火40死身分確認 數百人遊行默哀

瑞士阿爾卑斯山度假勝地克蘭蒙丹納（Crans-Montana）一間酒吧在跨年夜發生致命大火，造成40人喪生。當局今天表示，所有罹難者身分均已確認，其中包括20名未成年人。

法新社報導，瓦萊邦（Wallis）警方表示，罹難者年齡介於14至39歲，包括21名瑞士公民、9名法國公民、6名義大利公民、1名比利時女子、1名葡萄牙女子、1名羅馬尼亞男子及1名土耳其男子。

今天有數以百計神情哀戚的悼念民眾參與了默哀遊行。

許多人眼眶泛紅，在聖克里斯多福教堂（ChapelleSaint-Christophe）參加完1小時的追思彌撒後，在管風琴樂聲中靜靜步出教堂，在相互擁抱後，往山丘上的Le Constellation酒吧走去。

據美聯社報導，彌撒中，神父卡文（Gilles Cavin）談到家屬們「可怕的不確定感」，他們不確定摯愛是在死者名單上，或仍在與死神拔河的傷者名單中。

16歲的亞瑟．布羅達德（Arthur Brodard）是罹難者之一，他的母親先前曾瘋狂地尋找兒子下落。

他的母親萊蒂西亞．布羅達德（Laetitia Brodard）在昨晚發布的臉書（Facebook）限時動態中對著鏡頭說：「我們的亞瑟如今已經去天堂參加派對了。知道他現在安息在光明之中，我們可以開始好好哀悼了。」

萊蒂西亞．布羅達德先前瘋狂尋找愛兒的舉動，反映出在大火中失蹤年輕人家屬心中的焦急與絕望，不知道自己的摯愛是不幸罹難，或是還在醫院裡救治。

瑞士當局表示，由於遺體燒毀程度嚴重，辨識過程格外困難，必須使用DNA樣本。萊蒂西亞．布羅達德也提供了自己的DNA樣本以協助辨識。

瓦萊邦檢察長皮優（Beatrice Pilloud）昨天告訴記者，瑞士當局已對酒吧經理展開刑事調查，兩人涉嫌過失致死、過失傷害及過失引發火災。