無外籍勞力日本社會將癱瘓？高齡化產業陷壓榨爭議 治安恐成犧牲品

據日媒文春Online報導，隨著強調「本國人優先」的政治勢力在日本政壇崛起，日本社會對外籍人士的負面情緒正迅速升溫。但最新數據與產業調查卻顯示冷酷的現實：日本勞動市場已離不開外籍人力。至2024年10月，在日外籍勞工已超過230萬人，創下歷史新高。在製造業、住宿與餐飲服務業中，20至30歲的「年輕戰力」幾乎全是外國人，若貿然推行排外政策，日本社會恐將面臨功能性癱瘓。

儘管數據顯示整體外國人犯罪率變化不大，但特定犯罪模式卻帶給社會強烈衝擊。近來因國際銅價飆漲，發生失聯移工（原技能實習生）偷竊工地銅線、太陽能板，展示車、高級盆栽，甚至藥妝店都曾發生集團性偷竊。這種由不同國籍人士組成的地下經濟網，包含偽造身分證、非法出口贓物等，已成日本社會治安的一大威脅。

外籍勞工的必要性在地方產業中尤為明顯。日本農村與漁村面臨極度高齡化，超市隨處可見的平價蔬菜、地方名產如牡蠣與蜜柑，多半仰賴約47萬名的「技能實習生」採收，不過這套制度存在龐大爭議：移工被視為廉價勞力，最長五年內無法更換雇主。這種實質上限制職業選擇權、犧牲基本人權的制度，雖然延續了地方產業的壽命，卻也導致每年有五千至一萬名移工因不堪負荷而失聯，進而淪為犯罪溫床。

報導犀利指出，日本目前的低物價，某種程度上是建立在「壓榨外籍移工權益」之上。若全面開放移工的就業流動性，勞動力將大量流向都會區，屆時地方農漁產業若非倒閉，就是必須支付極高薪資留人，結果將直接導致民生消費與外食價格暴漲。

日本社會正處於一個難以自圓其說的十字路口。要穩定治安？保障人權？還是維持物價穩定？現實中要同時滿足這三者極度困難。在「排外情緒」與「生存現實」之間，要如何權衡得失是當局者的一大考驗。