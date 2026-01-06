快訊

全台急凍還沒完！今晚再探6度低溫 專家：明起1周3波乾冷空氣威脅

115學測數學／命題趨勢轉向「中上難度」穩住基本分 讀懂題目才是關鍵

委內瑞拉總統府暗夜爆激烈槍戰 原因不明

無外籍勞力日本社會將癱瘓？高齡化產業陷壓榨爭議 治安恐成犧牲品

聯合新聞網／ 綜合報導
目前日本勞動市場極度依賴外籍人力，已成隱憂。圖為東京新宿街頭。 路透
目前日本勞動市場極度依賴外籍人力，已成隱憂。圖為東京新宿街頭。 路透

據日媒文春Online報導，隨著強調「本國人優先」的政治勢力在日本政壇崛起，日本社會對外籍人士的負面情緒正迅速升溫。但最新數據與產業調查卻顯示冷酷的現實：日本勞動市場已離不開外籍人力。至2024年10月，在日外籍勞工已超過230萬人，創下歷史新高。在製造業、住宿與餐飲服務業中，20至30歲的「年輕戰力」幾乎全是外國人，若貿然推行排外政策，日本社會恐將面臨功能性癱瘓。

儘管數據顯示整體外國人犯罪率變化不大，但特定犯罪模式卻帶給社會強烈衝擊。近來因國際銅價飆漲，發生失聯移工（原技能實習生）偷竊工地銅線、太陽能板，展示車、高級盆栽，甚至藥妝店都曾發生集團性偷竊。這種由不同國籍人士組成的地下經濟網，包含偽造身分證、非法出口贓物等，已成日本社會治安的一大威脅。

外籍勞工的必要性在地方產業中尤為明顯。日本農村與漁村面臨極度高齡化，超市隨處可見的平價蔬菜、地方名產如牡蠣與蜜柑，多半仰賴約47萬名的「技能實習生」採收，不過這套制度存在龐大爭議：移工被視為廉價勞力，最長五年內無法更換雇主。這種實質上限制職業選擇權、犧牲基本人權的制度，雖然延續了地方產業的壽命，卻也導致每年有五千至一萬名移工因不堪負荷而失聯，進而淪為犯罪溫床。

報導犀利指出，日本目前的低物價，某種程度上是建立在「壓榨外籍移工權益」之上。若全面開放移工的就業流動性，勞動力將大量流向都會區，屆時地方農漁產業若非倒閉，就是必須支付極高薪資留人，結果將直接導致民生消費與外食價格暴漲。

日本社會正處於一個難以自圓其說的十字路口。要穩定治安？保障人權？還是維持物價穩定？現實中要同時滿足這三者極度困難。在「排外情緒」與「生存現實」之間，要如何權衡得失是當局者的一大考驗。

日本 移工 基本人權 外國人 高齡化

延伸閱讀

北海道滑雪場死亡意外！5歲童跌倒捲入手扶梯 現場無工作人員惹議

每天跟機器人聊不完？日醫警告「AI症候群」高風險族群：精神狀態恐惡化

一年囤25公斤寶可夢卡！堆出4.9公尺高 YouTuber曝回收價：超出預期

日本野生熊隻「5年翻倍」！專家指政府嚴重低估：須盡快實施低密度管理

相關新聞

無外籍勞力日本社會將癱瘓？高齡化產業陷壓榨爭議 治安恐成犧牲品

據日媒文春Online報導，隨著強調「本國人優先」的政治勢力在日本政壇崛起，日本社會對外籍人士的負面情緒正迅速升溫。但最新數據與產業調查卻顯示冷酷的現實：日本勞動市場已離不開外籍人力。至2024年10月，在日外籍勞工已超過230萬人，創下歷史新高。在製造業、住宿與餐飲服務業中，20至30歲的「年輕戰力」幾乎全是外國人，若貿然推行排外政策，日本社會恐將面臨功能性癱瘓。

西班牙首都三王節遊行 煙火燈光秀熱鬧告別耶誕假期

西班牙首都馬德里5日傍晚舉行年度「三王節遊行」（Cabalgata delos Reyes），由2100人組成的遊行隊伍...

大屠殺幸存者施洛斯去世

（德國之聲中文網）大屠殺幸存者伊娃·施洛斯（Eva Schloss）逝世，享年96歲。如果人們對施洛斯這個名字感到陌生的話，那麼，對《安妮日記》以及作者安妮·弗蘭克不應該沒有印象，而施洛斯是安妮父親的

若明天東京強震恐1.8萬人罹難！日政府估840萬人困街頭 籲逃生別開車

根據日本電視台NNN在2026年播出的「假如明天發生大災難」專題報導，面對無法預測的大型天災，日本政府與專家警告，若東京明天發生規模7級的淺層強震，預測最嚴重的狀況將造成1.8萬人罹難、40萬棟建築物毀損。最關鍵的衝擊將是交通會全面癱瘓，關東地區預計會有高達840萬人受困街頭，規模相當於153個塞滿觀眾的東京巨蛋。

不強求完美！日網揭秘女性戀愛高手共同點 3招讓男人更想靠近

比起追逐毫無瑕疵的理想對象，能夠與缺點共處的兩個人，更容易走得穩定且舒服。這份不急、不逼、不失去自己的餘裕，正是女性「戀愛高手」最迷人的共同點！日本網站《Trill》近日分享一篇戀愛觀察指出，與其執著於尋找「毫無缺點的理想型」，能夠接住對方不完美的人，更容易讓感情走得長久。

元旦驚險婚禮！新郎迎親隊過吊橋突斷崩塌 逾50親友墜河1人斷腳

大喜日子出現恐怖墜橋事故！馬來西亞一對新人在2026年元旦（1月1日）舉行婚禮，未料新郎的迎親隊伍和新娘家的親友在一座吊橋撞正，吊橋疑不勝負荷斷開崩塌，逾50人墜河，場面混亂。事件釀成1名男子腿部骨折斷腳、1名兒童頭部受傷、3人輕傷。事故在當地引起關注，總理安瓦爾（Anwar Ibrahim）下指示撥款更換吊橋。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。