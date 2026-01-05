若明天東京強震恐1.8萬人罹難！日政府估840萬人困街頭 籲逃生別開車

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
日本政府與專家警告，若東京發生規模7級淺層強震，最嚴重恐造成1.8萬人罹難、40萬棟建築物毀損，呼籲民眾應提高防災意識。圖為東京市區。 路透
根據日本電視台NNN在2026年播出的「假如明天發生大災難」專題報導，面對無法預測的大型天災，日本政府與專家警告，若東京明天發生規模7級的淺層強震，預測最嚴重的狀況將造成1.8萬人罹難、40萬棟建築物毀損。最關鍵的衝擊將是交通會全面癱瘓，關東地區預計會有高達840萬人受困街頭，規模相當於153個塞滿觀眾的東京巨蛋。

報導指出，一旦強震襲擊都會區，辦公大樓將全面停電，手機通訊與行動支付也可能隨之癱瘓。專家強烈建議，地震後切勿盲目嘗試步行返家，以免釀成人潮湧入街頭，造成推擠恐慌並影響救災。政府呼籲民眾應在職場或原地留守至少3天，並檢視辦公環境是否儲備足夠糧食。此外，由於通訊中斷使行動支付停擺，民眾平日應隨身預備充足的「現金」，以備不時之需。

在居家防災方面，調查顯示僅有約三至五成民眾確實固定家具與家電，這在強震發生時將成為重大安全隱憂。由於都會區可能面臨長達一個月的斷水期，家中應預先準備「緊急便攜式廁所」。考量到避難所可能因人滿為患，導致生活品質惡化、甚至引發身心疾病，官方建議若住家結構安全，應優先選擇「在家避難」，平時則應準備好能拎了就走的「緊急避難包」。

調查發現，雖有八成民眾憂心都市型地震，但僅兩成參加過防災訓練。官方強調，避難時應堅持以「步行」為原則，避免因開車受困車陣而延誤逃生。15年前東日本大地震的倖存者也留下沉痛忠告，強調絕不能有「不逃也沒關係」或「我很了解環境」等僥倖心理，只有具體展開行動，才能在關鍵的時刻自救和救人。

