伏爾塔瓦河水完成兩個月接力 送抵布拉格城堡參展

捷克最重要的河流「伏爾塔瓦河」不僅象徵捷克民族母親河，也長期啟發藝文創作。近期在伏爾塔瓦河特展中，一件玻璃藝術品內裝的伏爾塔瓦河水，是透過城堡守衛、童子軍、遊客、奧運選手等多人歷時2個月接力傳遞，備受矚目。

近期在布拉格城堡舉辦的「伏爾塔瓦河」（Vltava）特展，由捷克國家文物局與國家美術館共同策劃，透過500件展品，回顧這條河在捷克自然、歷史、工程、藝術的重要性與多元面貌。

根據捷克媒體Denik的引述，國家文物局局長戈里茨科娃（Naděžda Goryczková）表示，伏爾塔瓦河承載無數故事與歷史事件，是一條活生生的動脈，不僅提供生活所需，也為藝術家提供靈感。

戈里茨科娃說：「毫無疑問，它是捷克國家認同的一部分，也是國家象徵，但我們希望強調，伏爾塔瓦首先是一條歐洲的河流，是歐洲文化與自然的一部分。」

走入展廳，首先映入眼簾的是玻璃藝術品「伏爾塔瓦之心」。來自伏爾塔瓦河的源頭河水，經過為期兩個月、多人以容器接力傳遞，參與者包括城堡守衛、擺渡人、童子軍、遊客、奧運選手、消防員以及潛水員等，透過乘船、自行車、火車或步行的方式完成這段傳遞旅程。

在河水最終送抵布拉格城堡後，再由捷克第一夫人帕夫洛娃（Eva Pavlová）注入玻璃之心中，象徵河流歷史與人民生活的連續性。

展覽內容關注伏爾塔瓦河的悠久歷史，以及其優美景色啟發的文學與藝術創作。捷克諾貝爾文學獎得主詩人塞弗特（Jaroslav Seifert）常在詩中描寫伏爾塔瓦的波光、晨霧、橋影等自然景觀：捷克知名作曲家史麥塔納（Bedřich Smetana）在交響詩「我的祖國」中，描繪伏爾塔瓦河從源頭到流入布拉格的全程景象。

此外，展覽回顧人類自中世紀起如何利用伏爾塔瓦河維生，沿岸水磨坊林立，後來又興起鋸木廠、鐵工廠與造紙業，促進城市發展與經濟繁榮，但同時也帶來污染與環境壓力。

展覽未忽略河流的陰暗面，透過歷史畫作呈現洪水對布拉格的威脅，包括 1824年與1890年洪災中，查理大橋遭漂流木重創的景象，提醒觀眾人類工程始終無法完全馴服自然。

在重要的雕塑展品中，有來自捷克布杰約維采市（České Budějovice）噴泉的巴洛克時期「參孫」原作，以及聖人「內波穆克」（St. John of Nepomuk）木雕，此作品後來成為查理大橋著名青銅雕像的範本。另一件關鍵文物是1366年的文件，記錄查理四世決定將伏爾塔瓦河整治為可航行河道的歷史決策。

展廳亦陳列船隻、橋樑模型、木樁模型與各類禮儀用品，以及多幅描繪伏爾塔瓦河的畫作，包含出自席勒（Egon Schiele）、史帕拉（Václav Špála）等藝術家之手，呈現河流於藝術中的多樣意象。