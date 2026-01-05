快訊

「國民影帝」安聖基病逝！元旦才過74歲生日 加護病房搶命6天無效

爆發「心衛之狼」醜聞第4天 高市衛生局長黃志中發千字文回應

專訪美國前CIA官員！民眾該如何面對中共間諜戰

伏爾塔瓦河水完成兩個月接力 送抵布拉格城堡參展

中央社／ 布拉格5日專電

捷克最重要的河流「伏爾塔瓦河」不僅象徵捷克民族母親河，也長期啟發藝文創作。近期在伏爾塔瓦河特展中，一件玻璃藝術品內裝的伏爾塔瓦河水，是透過城堡守衛、童子軍、遊客、奧運選手等多人歷時2個月接力傳遞，備受矚目。

⭐2025總回顧

近期在布拉格城堡舉辦的「伏爾塔瓦河」（Vltava）特展，由捷克國家文物局與國家美術館共同策劃，透過500件展品，回顧這條河在捷克自然、歷史、工程、藝術的重要性與多元面貌。

根據捷克媒體Denik的引述，國家文物局局長戈里茨科娃（Naděžda Goryczková）表示，伏爾塔瓦河承載無數故事與歷史事件，是一條活生生的動脈，不僅提供生活所需，也為藝術家提供靈感。

戈里茨科娃說：「毫無疑問，它是捷克國家認同的一部分，也是國家象徵，但我們希望強調，伏爾塔瓦首先是一條歐洲的河流，是歐洲文化與自然的一部分。」

走入展廳，首先映入眼簾的是玻璃藝術品「伏爾塔瓦之心」。來自伏爾塔瓦河的源頭河水，經過為期兩個月、多人以容器接力傳遞，參與者包括城堡守衛、擺渡人、童子軍、遊客、奧運選手、消防員以及潛水員等，透過乘船、自行車、火車或步行的方式完成這段傳遞旅程。

在河水最終送抵布拉格城堡後，再由捷克第一夫人帕夫洛娃（Eva Pavlová）注入玻璃之心中，象徵河流歷史與人民生活的連續性。

展覽內容關注伏爾塔瓦河的悠久歷史，以及其優美景色啟發的文學與藝術創作。捷克諾貝爾文學獎得主詩人塞弗特（Jaroslav Seifert）常在詩中描寫伏爾塔瓦的波光、晨霧、橋影等自然景觀：捷克知名作曲家史麥塔納（Bedřich Smetana）在交響詩「我的祖國」中，描繪伏爾塔瓦河從源頭到流入布拉格的全程景象。

此外，展覽回顧人類自中世紀起如何利用伏爾塔瓦河維生，沿岸水磨坊林立，後來又興起鋸木廠、鐵工廠與造紙業，促進城市發展與經濟繁榮，但同時也帶來污染與環境壓力。

展覽未忽略河流的陰暗面，透過歷史畫作呈現洪水對布拉格的威脅，包括 1824年與1890年洪災中，查理大橋遭漂流木重創的景象，提醒觀眾人類工程始終無法完全馴服自然。

在重要的雕塑展品中，有來自捷克布杰約維采市（České Budějovice）噴泉的巴洛克時期「參孫」原作，以及聖人「內波穆克」（St. John of Nepomuk）木雕，此作品後來成為查理大橋著名青銅雕像的範本。另一件關鍵文物是1366年的文件，記錄查理四世決定將伏爾塔瓦河整治為可航行河道的歷史決策。

展廳亦陳列船隻、橋樑模型、木樁模型與各類禮儀用品，以及多幅描繪伏爾塔瓦河的畫作，包含出自席勒（Egon Schiele）、史帕拉（Václav Špála）等藝術家之手，呈現河流於藝術中的多樣意象。

捷克 文物 藝術家

延伸閱讀

走進捷克藝術家拉達筆下耶誕場景 經典溫馨冬景重現

捷克拒入ETS2 籲歐盟莫因減排犧牲競爭力

掛「支持台灣」遭陸人洗版！捷克手搖店挺台被狂刷負評 老闆感謝台人：非常開心

史上首度！捷克《米其林指南》出爐 79間餐廳登榜、共摘下10顆星星

相關新聞

當「完美父母」成枷鎖 年輕人為何想到育兒就不敢生？

在美日等國家，少子化未讓父母更輕鬆，反而為育兒不斷加碼。社群育兒塑造「完美父母」想像，育兒壓力層層堆疊，不少家長情緒耗竭，甚至選擇放棄生育。當陪伴被視為責任、比較成為日常，完美育兒模式逐漸成為一種令人卻步的社會門檻。

不強求完美！日網揭秘女性戀愛高手共同點 3招讓男人更想靠近

比起追逐毫無瑕疵的理想對象，能夠與缺點共處的兩個人，更容易走得穩定且舒服。這份不急、不逼、不失去自己的餘裕，正是女性「戀愛高手」最迷人的共同點！日本網站《Trill》近日分享一篇戀愛觀察指出，與其執著於尋找「毫無缺點的理想型」，能夠接住對方不完美的人，更容易讓感情走得長久。

元旦驚險婚禮！新郎迎親隊過吊橋突斷崩塌 逾50親友墜河1人斷腳

大喜日子出現恐怖墜橋事故！馬來西亞一對新人在2026年元旦（1月1日）舉行婚禮，未料新郎的迎親隊伍和新娘家的親友在一座吊橋撞正，吊橋疑不勝負荷斷開崩塌，逾50人墜河，場面混亂。事件釀成1名男子腿部骨折斷腳、1名兒童頭部受傷、3人輕傷。事故在當地引起關注，總理安瓦爾（Anwar Ibrahim）下指示撥款更換吊橋。

星期人物／銀幕女神到極右先鋒 碧姬芭杜為何晚年惹議？

上帝創造女人，卻也創造了法國電影史上最難解的矛盾。碧姬芭杜憑藉《上帝創造女人》奠定全球女神地位，晚年卻成為擁護極右派、多次因種族歧視言論遭判刑的爭議焦點。當瑪蘅雷朋哀悼其為「不羈靈魂」時，法國社會正因其激進立場而深刻撕裂。一場宰羊風波，竟是她從性感偶像轉向仇恨言論常客的關鍵？這位傳奇死後，留下的究竟是藝術瑰寶，還是難以癒合的政治裂痕？

日本受強冷空氣影響 多個地區降下大雪

日本受到冬季型氣壓分布及強冷空氣影響，東日本與西日本的靠日本海一側等部分區域降下大雪，氣象廳今天呼籲提高警覺，東日本的靠...

新年假期多禍事！泰國酒駕及超速多 已造成171人死、近千人傷

泰國元旦新年和潑水節2個連續假期被稱為「危險7日」，期間車禍死亡人數暴增。新年假期4天內，泰國已經發生數百起車禍，造成1...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。