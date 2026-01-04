快訊

川普放話警告哥倫比亞 三大金控曝險534億受矚目

婆婆吃飯「一舉動」讓她怒轟噁心 網一面倒力挺卻有人拋警訊：可能失智

愛沙尼亞選定刺蝟為2026年度動物 喚醒環境保育意識

中央社／ 維爾紐斯4日專電

愛沙尼亞長年透過「年度動物」制度，提升對自然保育與生態環境的關注。愛沙尼亞獸類學會近日宣布，2026年年度動物將由刺蝟擔任，期望透過這種與人類生活距離極近的小型哺乳動物，傳達更廣泛的環境訊息。

⭐2025總回顧

根據愛沙尼亞獸類學會新聞稿，愛沙尼亞自2013年起，每年選出一種「年度動物」，由包括愛沙尼亞獸類學會、獵人協會與塔林動物園等學術與保育單位共同推動。透過研究、教育活動與公共討論，讓民眾認識該物種在生態系中的角色，以及人類活動對其造成的影響。

愛沙尼亞獸類學會指出，刺蝟在愛沙尼亞庭院、社區綠地與郊區自然環境中相當常見，生態價值卻經常被忽略。

學會指出，刺蝟以昆蟲、蝸牛等無脊椎動物為食物，能協助調節牠們的數量，同時也是生物多樣性的指標物種。一旦刺蝟數量下降，往往意味著整體環境正面臨更深層的問題。

學會表示，儘管刺蝟目前仍算常見，但牠們正面臨棲地消失與破碎化，以及道路交通、過度整理庭院環境等威脅。例如頻繁割草、焚燒落葉與枯枝，甚至家犬攻擊，都可能對刺蝟造成傷害。因此，在城市規劃與基礎建設設計中，如何為野生動物保留通行與棲息空間，成為重要課題。

愛沙尼亞境內棲息著2種刺蝟物種：歐洲刺蝟與北白胸刺蝟。兩種刺蝟外觀相似，直到21世紀初才因基因研究而被正式區分。

今年的年度動物計畫，相關單位將著重於介紹歐洲刺蝟與北白胸刺蝟在愛沙尼亞的分布情況，介紹牠們的生活習性、越冬方式及所面臨的威脅，並分享實用建議，讓每個人都能在自己居住的地方協助保護刺蝟。此外，民眾也可參與刺蝟的志願監測活動。年度活動則依傳統，以「年度動物」攝影展作為總結。

去年，愛沙尼亞的年度動物為麋鹿。麋鹿是愛沙尼亞體型最大、體重最重的陸地哺乳動物，象徵自然環境的多樣性，也反映人類與大型野生動物之間複雜而密切的互動關係。

刺蝟 動物園 愛沙尼亞

延伸閱讀

台灣黑熊首度入侵阿里山達邦工寮 開冰箱吃罐頭、雞蛋

悲情城市、返校當教材 政大教授陳儒修赴愛沙尼亞講授台灣電影

政大教授陳儒修將赴愛沙尼亞授課 開講台灣電影

黑熊過河了？梨山佳陽部落首見台灣黑熊出沒 林保署提醒管理食物

相關新聞

不強求完美！日網揭秘女性戀愛高手共同點 3招讓男人更想靠近

比起追逐毫無瑕疵的理想對象，能夠與缺點共處的兩個人，更容易走得穩定且舒服。這份不急、不逼、不失去自己的餘裕，正是女性「戀愛高手」最迷人的共同點！日本網站《Trill》近日分享一篇戀愛觀察指出，與其執著於尋找「毫無缺點的理想型」，能夠接住對方不完美的人，更容易讓感情走得長久。

元旦驚險婚禮！新郎迎親隊過吊橋突斷崩塌 逾50親友墜河1人斷腳

大喜日子出現恐怖墜橋事故！馬來西亞一對新人在2026年元旦（1月1日）舉行婚禮，未料新郎的迎親隊伍和新娘家的親友在一座吊橋撞正，吊橋疑不勝負荷斷開崩塌，逾50人墜河，場面混亂。事件釀成1名男子腿部骨折斷腳、1名兒童頭部受傷、3人輕傷。事故在當地引起關注，總理安瓦爾（Anwar Ibrahim）下指示撥款更換吊橋。

星期人物／銀幕女神到極右先鋒 碧姬芭杜為何晚年惹議？

上帝創造女人，卻也創造了法國電影史上最難解的矛盾。碧姬芭杜憑藉《上帝創造女人》奠定全球女神地位，晚年卻成為擁護極右派、多次因種族歧視言論遭判刑的爭議焦點。當瑪蘅雷朋哀悼其為「不羈靈魂」時，法國社會正因其激進立場而深刻撕裂。一場宰羊風波，竟是她從性感偶像轉向仇恨言論常客的關鍵？這位傳奇死後，留下的究竟是藝術瑰寶，還是難以癒合的政治裂痕？

日本受強冷空氣影響 多個地區降下大雪

日本受到冬季型氣壓分布及強冷空氣影響，東日本與西日本的靠日本海一側等部分區域降下大雪，氣象廳今天呼籲提高警覺，東日本的靠...

新年假期多禍事！泰國酒駕及超速多 已造成171人死、近千人傷

泰國元旦新年和潑水節2個連續假期被稱為「危險7日」，期間車禍死亡人數暴增。新年假期4天內，泰國已經發生數百起車禍，造成1...

日大臣小野田紀美新年曬「溜滑梯影片」爆紅 網讚：可以無限循環

日本經濟安全保障擔當大臣小野田紀美今天在社群媒體X發文，公開自己溜滑梯的畫面，可愛逗趣的影片引發網友熱烈討論，稱「可以無...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。