印度發表最新一代寢台列車 內裝設置現代、舒適

印度鐵道部長衛士納（Ashwini Vaishnaw）視察即將上路的最新一代「致敬印度」（Vande Bharat）號寢台（臥舖）列車，他稱列車內裝各項設置十分現代化，能提高民眾搭乘的舒適度。

印度鐵道、資訊傳播、電子暨資訊科技部（Ministerfor Railways; Information & Broadcasting; Electronics &Information Technology）部長衛士納視察最新的「致敬印度」號後，向媒體發布新列車的相關資訊。

衛士納在視察時表示，新列車的重點在於各項升級的設備，能使長途鐵路旅行更順暢，也能讓旅客更方便、舒適。

印度時報（Times of India）指出，衛士納介紹了幾項「致敬印度」號寢台列車的重點升級，其中包括能讓行駛過程顛簸降到最低的設備，重新設計過且符合人體工學的座椅、能減少水資源浪費的現代化廁所；另外，列車也有供值班人員休息的臥舖。

衛士納在介紹了「致敬印度」號上寬敞的托盤架、可調節的窗簾、閱讀燈、衣架、雜誌架等設備後表示，這些新的升級，是要讓鐵路成為中低收入家庭，尤其是那些需要長途旅行的家庭，一個可靠且舒適的交通方式。

衛士納提到，「致敬印度」號票價的設計，充分考慮了中產階級的需求，3等冷氣臥舖票價約為2300盧比（新台幣約801元），2等冷氣臥舖約為3000盧比，1等冷氣臥舖約為3600盧比，這樣的票價均內含餐點。

新德里電視台（NDTV）報導，衛士納表示，由16節車廂組成的「致敬印度」號寢台列車已經準備就緒，印度總理莫迪（Narendra Modi）「很快」就會為往來加爾各答（Kolkata）與古瓦哈蒂（Guwahati）間的列車舉行通車典禮。

「致敬印度」號寢台列車已經在鐵路安全相關人員的監督下，完成了最後一次高速測試運行，也已就行駛穩定性、振動、煞車性能、緊急煞車系統、安全系統和其他關鍵參數做了全面性的技術評估。

「致敬印度」號共16節車廂，其中包括11節3等冷氣車廂、4節2等冷氣車廂，和1節1等冷氣車廂；總共有823個臥舖，其中611個在3等冷氣車廂、188個在2等冷氣車廂、24個在1等冷氣車廂。