元旦驚險婚禮！新郎迎親隊過吊橋突斷崩塌 逾50親友墜河1人斷腳

大喜日子出現恐怖墜橋事故！馬來西亞一對新人在2026年元旦（1月1日）舉行婚禮，未料新郎的迎親隊伍和新娘家的親友在一座吊橋撞正，吊橋疑不勝負荷斷開崩塌，逾50人墜河，場面混亂。事件釀成1名男子腿部骨折斷腳、1名兒童頭部受傷、3人輕傷。事故在當地引起關注，總理安瓦爾（Anwar Ibrahim）下指示撥款更換吊橋。

包括《馬來西亞前鋒報》、《中國報》、《光明日報》等媒體報道，事發於吉蘭丹州瓜拉吉賴縣，今年1月1日下午2時，出事吊橋位於拉達烈區的查特達邁河上，新郎迎親隊伍與新娘家的親友在吊橋上相遇，疑因人多超過承載力，吊橋突然斷裂崩塌，逾50名親友墜河，場面混亂。

幸吊橋距離河面不高，河水亦不算深，才沒有重大傷亡。事故中1名男子剛好跌到岩石上腿部骨折斷腳，1名兒童頭部受傷、3人輕傷及出現呼吸困難，需動用4輛救護車將傷者送院。斷腳男要留院觀察，頭部受傷兒童要縫針。

拉達烈村村長莫哈末基指，事發時新郎哥的迎親隊伍正準備離開，剛巧新娘方的親友剛抵達，故超過50人同時過橋。吊橋經歷多次維修，是當地5戶村民主要出入通道，除了供行人使用，也可供電單車駛過，他們檢查發現水泥內的吊橋繩索老化需更換。

事件引起關注，馬來西亞首相安瓦爾（Anwar Ibrahim）已指示撥款更換吊橋，更換工程由首相署執行協調單位及相關機構配合執行，確保市民安全和便利。

文章授權轉載自《香港01》