快訊

一堆人穿錯！羽絨外套內搭「毛衣」反而不暖 專家教正確穿法

合歡山女警雪中堅守崗位「冷到站內八」 甜美笑容真面目曝光

久坐讓髖關節緊繃卡卡？她每天花3分鐘做1動作有效改善活動度

不強求完美！日網揭秘女性戀愛高手共同點 3招讓男人更想靠近

聯合新聞網／ 綜合報導
日本網站Trill指出，成熟的女性在戀愛時不追求毫無瑕疵的理想對象，而是調整相處的距離與方式。 示意圖／ingimage
日本網站Trill指出，成熟的女性在戀愛時不追求毫無瑕疵的理想對象，而是調整相處的距離與方式。 示意圖／ingimage

比起追逐毫無瑕疵的理想對象，能夠與缺點共處的兩個人，更容易走得穩定且舒服。這份不急、不逼、不失去自己的餘裕，正是女性「戀愛高手」最迷人的共同點！日本網站《Trill》近日分享一篇戀愛觀察指出，與其執著於尋找「毫無缺點的理想型」，能夠接住對方不完美的人，更容易讓感情走得長久。

⭐2025總回顧

真正戀愛順利的女性，往往不是試圖改造男人，而是懂得如何與缺點共處，這樣的心態也成為她們在感情中更受歡迎的關鍵。

一、把缺點視為「他的樣子」，而非必須修正的問題

戀愛高手在看見男性的缺點時，並不急著貼上「不行」、「不對」的標籤，而是理解那也是構成對方的一部分。她們不追求完美，也不強求自己勉強接受，而是在能力範圍內保留一點心的餘裕。正因為不把對方放在檢討位置，兩人相處的氛圍反而更輕鬆，男性也能自在做自己。

二、不急著改造，而是調整相處的距離與方式

文章指出，若一段關係中充滿指正與糾錯，男性往往會感到壓力與被評價的窒息感。相較之下，戀愛高手更擅長用「距離感」來化解不適，例如以「這樣做我會比較輕鬆」、「這部分交給我吧」來取代正面衝突，不是放任問題，而是用不對立的方式讓關係維持平衡。

三、接納不等於忍耐，界線依然由自己決定

《Trill》也強調，愛對方的缺點，並不代表什麼都要吞下。戀愛成熟的女性清楚自己的底線，知道哪些可以包容，哪些必須說不。正因為心中有清楚的「可接受範圍」，才能不被對方的短處牽著情緒走，也讓感情保持健康狀態。

戀愛 兩性關係

延伸閱讀

跑車也能跑碎石路？日本改裝KUHL 把Toyota GR86 變身拉力風

北韓2026年首度射彈 日本初判飛行軌道可能不規則

日本面臨數位轉型關鍵期：IT技術與應用發展趨勢

2026台股開紅盤怎麼看？技術分析大師朱家泓揭秘馬年錢脈

相關新聞

不強求完美！日網揭秘女性戀愛高手共同點 3招讓男人更想靠近

比起追逐毫無瑕疵的理想對象，能夠與缺點共處的兩個人，更容易走得穩定且舒服。這份不急、不逼、不失去自己的餘裕，正是女性「戀愛高手」最迷人的共同點！日本網站《Trill》近日分享一篇戀愛觀察指出，與其執著於尋找「毫無缺點的理想型」，能夠接住對方不完美的人，更容易讓感情走得長久。

元旦驚險婚禮！新郎迎親隊過吊橋突斷崩塌 逾50親友墜河1人斷腳

大喜日子出現恐怖墜橋事故！馬來西亞一對新人在2026年元旦（1月1日）舉行婚禮，未料新郎的迎親隊伍和新娘家的親友在一座吊橋撞正，吊橋疑不勝負荷斷開崩塌，逾50人墜河，場面混亂。事件釀成1名男子腿部骨折斷腳、1名兒童頭部受傷、3人輕傷。事故在當地引起關注，總理安瓦爾（Anwar Ibrahim）下指示撥款更換吊橋。

星期人物／銀幕女神到極右先鋒 碧姬芭杜為何晚年惹議？

上帝創造女人，卻也創造了法國電影史上最難解的矛盾。碧姬芭杜憑藉《上帝創造女人》奠定全球女神地位，晚年卻成為擁護極右派、多次因種族歧視言論遭判刑的爭議焦點。當瑪蘅雷朋哀悼其為「不羈靈魂」時，法國社會正因其激進立場而深刻撕裂。一場宰羊風波，竟是她從性感偶像轉向仇恨言論常客的關鍵？這位傳奇死後，留下的究竟是藝術瑰寶，還是難以癒合的政治裂痕？

日本受強冷空氣影響 多個地區降下大雪

日本受到冬季型氣壓分布及強冷空氣影響，東日本與西日本的靠日本海一側等部分區域降下大雪，氣象廳今天呼籲提高警覺，東日本的靠...

新年假期多禍事！泰國酒駕及超速多 已造成171人死、近千人傷

泰國元旦新年和潑水節2個連續假期被稱為「危險7日」，期間車禍死亡人數暴增。新年假期4天內，泰國已經發生數百起車禍，造成1...

日大臣小野田紀美新年曬「溜滑梯影片」爆紅 網讚：可以無限循環

日本經濟安全保障擔當大臣小野田紀美今天在社群媒體X發文，公開自己溜滑梯的畫面，可愛逗趣的影片引發網友熱烈討論，稱「可以無...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。