日本受強冷空氣影響 多個地區降下大雪

中央社／ 東京3日綜合外電報導
日本受到冬季型氣壓分布及強冷空氣影響，東日本與西日本的靠日本海一側等部分區域降下大雪，氣象廳今天呼籲提高警覺，東日本的靠太平洋一側需注意雷擊和龍捲風等暴風。圖／新華社
日本受到冬季型氣壓分布及強冷空氣影響，東日本與西日本的靠日本海一側等部分區域降下大雪，氣象廳今天呼籲提高警覺，東日本的靠太平洋一側需注意雷擊和龍捲風等暴風。

共同社報導，日本氣象廳指出，因為本州島附近上空大約5500公尺有低於攝氏零下36度的強冷空氣湧入，從東日本到西日本的靠日本海一側為主，出現了伴隨打雷的強降雪天氣。

預計截至明天清晨6時，關東甲信、北陸地區的24小時降雪量將達到40公分，近畿地區為30公分，中國地區有25公分，四國地區則為5公分。

