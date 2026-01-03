新年假期多禍事！泰國酒駕及超速多 已造成171人死、近千人傷

泰國元旦新年和潑水節2個連續假期被稱為「危險7日」，期間車禍死亡人數暴增。新年假期4天內，泰國已經發生數百起車禍，造成171人死亡、956人受傷，其中酒駕和超速是主要原因。官方數據顯示，車禍死亡人數較去年同期增加6%。

泰國元旦新年和潑水節2個連續假期，通常車禍死亡人數暴增，原因多與酒駕、超速、未戴安全帽和疲勞駕駛有關。

曼谷郵報（Bangkok Post）今天報導，官方已將「危險7日」列為道路安全宣導重點。然而，從去年12月30日到今年1月2日，4天內泰國已發生數百起車禍，釀成171人死亡、956人受傷。

報導指出，泰國司法部長魯塔蓬（RutthaponNaowarat）今天表示，泰國昨天共發生187起交通事故，造成21人死亡、185人受傷，車禍主因為超速和酒駕。

據報導，1月1日到2日，普吉島共發生39起車禍，43人受傷，而曼谷有14人因車禍喪生，是今年以來最多人因車禍身亡的泰國城市。魯塔蓬表示，過去4天，與交通違規有關的刑事案件共2793起，其中94.4%是酒駕。

當局表示，酒駕累犯者將面臨最高2年監禁、罰款10萬泰銖（約新台幣9萬9580元）及吊扣駕照至少1年，或甚至永久吊銷。魯塔蓬說，若酒駕造成人員傷亡，懲處將加重50%。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康