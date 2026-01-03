捷克監獄人滿為患 修法減刑責、釋放逾300人

捷克監獄長期人滿為患。為減輕國家預算負擔、降低監獄人口，捷克修改部分刑責，主要適用未履行扶養費義務而服刑者，以及部分涉毒品罪服刑者，並於1日釋放超過300名受刑人。

布拉格國際廣播電台（Radio Prague International）報導，根據捷克刑法修正案，1月1日起，在捷克未支付子女扶養費已去刑事化，亦即不再構成刑事犯罪。不過，仍有一項例外；若父母未支付扶養費，導致子女陷入嚴重困境，仍可能面臨監禁。

過去，連續4個月未支付子女扶養費者，在捷克最高可被判處3年有期徒刑。單親家庭協會成員諾沃特納（Iveta Novotná）表示，「根據我們的經驗，只要欠款超過兩個月，當事人往往就會陷入非常難以擺脫的惡性循環」。

這項刑法修正是由前一屆政府提出。時任捷克司法部長黛赫（Eva Decroix）表示，內閣已對欠付扶養費者研擬其他制裁措施，「我們正在提高未支付扶養費的利息。這代表我們引入另一種懲罰形式，並加強付款的動機」。

然而，現任司法部長泰克（Jeroným Tejc）不同意將未支付子女扶養費去刑事化，並希望重新引入刑事罰則。

這次獲釋者也包括因毒品罪行而服刑的部分受刑人。此外，大麻相關的刑罰也有所改變。1月1日起，捷克法律允許在家中合法種植的大麻植株數量增加，也提高允許持有的大麻數量。

針對涉及多項罪名的受刑人，捷克法院將依比例減輕其刑期。這些改革的目標是減輕捷克國家預算負擔並降低監獄人口。捷克監獄長期以來人滿為患，根據去年10月底的統計，監獄使用率已達98%。

這次刑法修正還包含其他變動，例如降低竊盜累犯、在網路上對恐怖主義行為表達認同者的刑罰。相對地，某些罪行的處罰被加重，例如「深偽色情」（deepfake pornography），濫用他人照片或影片製作露骨內容，如今被列為刑事犯罪。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885