快訊

日大臣小野田紀美新年曬「溜滑梯影片」爆紅 網讚：可以無限循環

中央社／ 東京3日專電
日本經濟安全保障擔當大臣小野田紀美。圖／美聯社
日本經濟安全保障擔當大臣小野田紀美。圖／美聯社

日本經濟安全保障擔當大臣小野田紀美今天在社群媒體X發文，公開自己溜滑梯的畫面，可愛逗趣的影片引發網友熱烈討論，稱「可以無限循環一直看下去」、「這大臣也太可愛了吧」。

小野田紀美在高市早苗內閣出任大臣以來，因為率直爽朗的作風、直接和記者互嗆的場面等，屢屢引發話題。她曾在推廣牛奶的記者會上發出「咕嘟、咕嘟」的聲音，豪邁乾掉一杯牛奶；還曾在記者不斷追問與她職權範圍不相關的舊統一教會與前首相安倍晉三問題時，嗆辣直言「這裡不是讓你發表個人意見的地方」。

此外，小野田熱愛動漫早就為人所知，她曾在相關產業工作，被稱為是「真正的資深宅宅」。

日本最大規模的同人誌盛會Comic Market去年迎來50週年，冬季場於12月舉行，她當時在X發文表示，「50週年的冬季大祭，我無法參加（以我的立場，在警備方面會給各方造成困擾），衷心祝福各位武運昌隆，50週年恭喜！」並附上一個流淚的表情符號。網友笑稱，「以警備上的考量決定不參加」，這種理由大概是史上首次。

邁入2026年，小野田繼續與網友熱絡互動。回到岡山縣過年的她，在X張貼她造訪西粟倉村的圖書館

她發文介紹，這座圖書館大量使用西粟倉村的木材，是一座讓人感覺很舒服的圖書館，並稱這裡有一座大人也能玩的溜滑梯，備註「體重有點份量的人滑起來會變成這樣，還請特別小心」，以及「以前吃過苦頭而試圖抵抗，卻還是被說服的小野田」，發出實際體驗影片。

影片中字幕介紹，「被秘書催促快滑，結果抵抗失敗的小野田」，只見她站在溜滑梯頂端，一直碎碎念，「我以前滑過，滑下去真的會很慘喔」、「我可不管喔」，一邊做好準備。

雖然攝影機架在距離溜滑梯稍遠的位置，但是小野田先行宣告「我會滑到那邊去喔」，女秘書聽聞驚呼「真的假的」，接著小野田滑下來，結果力道太猛，整個人急速逼近鏡頭，現場爆笑連連。

小野田用岡山方言說「我就說了吧」，女秘書則是繼續大笑、還說「（笑到）肚子痛」，影片在爆笑聲中結束。

截至今天晚間6時，這則影片已經吸引超過250萬次觀看、超過800則留言。網友說，「感覺可以無限循環一直看下去」、「感覺屁股超痛」、「最後的方言太好笑了」。還有網友說，「今年的開局真的非常順利啊」、「2026年開頭的神動畫，那個圖書館要變成聖地了」。

