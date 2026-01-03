印度開展佛陀聖寶 海外漂流逾百年首度公開

快訊

中央社／ 新德里3日綜合外電報導

與佛陀有關的古代珍貴寶石今天在印度首度展出，這是這批寶石自殖民時期輾轉散落世界各地以來首次公開。

法新社報導，比普羅瓦寶石（Piprahwa gems）是一批超過300件的珍貴寶石與飾品，被認為曾隨佛陀舍利一同埋葬於印度北部一處佛塔遺址。這批寶石在新德里舉辦的展覽中正式亮相。

印度文化部在聲明中表示：「這場歷史性活動，象徵佛陀比普羅瓦寶石遺物歷經127年後重返故土。」

聲明指出，這些寶石自1898年英國考古挖掘時發現，之後輾轉散落世界各地，如今是「首度」對外展示。

印度總理莫迪（Narendra Modi）為展覽揭幕，他表示，對於「熱愛佛陀歷史、文化及理想的人來說，是非常特別的一天」。

佛陀拋棄物質財富，追求並弘揚超然的生活理念，創立了如今信徒超過5億人的宗教。他出生於現今尼泊爾地區，但一生多數時間居於印度北部。

