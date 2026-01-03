收入暴漲3倍！他喊分潤太低釣出馬斯克 全球創作者嗨收「新年大紅包」

2026新年大紅包來了？今日不少X（原Twitter）創作者一早就在平台上曬出分潤截圖，驚喜直呼「史上最高」、「直接翻倍甚至三倍」，原因竟與科技大亨馬斯克日前在貼文底下的一句回覆有關，讓不少人笑稱，「老闆真的說到做到」。

事件的起因來自於一名創作者在2025年12月30日，發文直言「如果自己是X或馬斯克，會大幅拉高創作者分潤」，甚至願意給出高於YouTube的水準，藉此吸引真正有影響力與原創性的內容留在平台。他也點出，隨著大型語言模型「吃掉整個網路的作業」，未來真正還能產出權威內容的平台，勢必只剩下願意付錢給創作者的地方。

這番話隨後釣出馬斯克本人在留言區親自回應，簡短一句「Ok, let’s do it」，但也補充會嚴格防堵「系統被濫用」，讓外界當時就開始猜測，X的創作者分潤機制是否即將調整。

沒想到才過兩、三天，已有大量創作者回報實際分潤金額明顯暴增。多名海外創作者紛紛發文表示，這是自己加入X以來拿到的最高分潤，紛紛發文感謝馬斯克，及平台團隊的調整；而台灣創作者同樣感受到變化，「黑貓老師」透露，觀察今天其他創作者分享的照片，可以發現大家的分潤金額比先前增加約250%至300%，「我自己也差不多增加了三倍！Elon Musk，我的超人」。

— 黑貓老師 (@kurtsunx) 2026年1月3日

而原本提出建議的創作者今天也再次發文，看到各地創作者陸續回報「2倍、3倍分潤」後直呼不可思議，並恭喜大家。