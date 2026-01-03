快訊

柯文哲又要頭痛了！陳佩琪PO文「我偏要寫」 曝退庭曾喊1句眾人嚇壞

綜藝天后形象全毀！朴娜勑遭控「車內激戰」男伴 經紀人怒揭：後座狂震還踢駕駛座

珍煮丹連續3天「買一送一」！韓星張員瑛點名 3款人氣飲品出列

聽新聞
0:00 / 0:00

捏臀女店員挨告！馬國男稱家人不知情求減保釋金 法庭這樣做

香港01／ 撰文：田中貴
法庭批准被告由1名擔保人以4,000令吉（約新台幣3萬元）保釋，但未知被告最終能否找到擔保人。示意圖／ingimage
法庭批准被告由1名擔保人以4,000令吉（約新台幣3萬元）保釋，但未知被告最終能否找到擔保人。示意圖／ingimage

馬來西亞發生非禮案。馬六甲1名女店員在店面走廊掃地時，突然遭1名陌生男子撫摸及捏其臀部，涉案男子被捕挨告，涉嫌干犯非禮罪名。男被告求情指家人不知道他涉案被捕和被控，所以無人可以保釋他，要求法庭減輕保釋金。推法庭下令需由1名擔保人以4,000令吉（約新台幣3萬元）保釋。

⭐2025總回顧

被指觸摸和捏向女店員臀部

當地媒體於2025年12月報導，38歲男被告莫哈末阿茲魯拉（譯音）來自檳城，案發同年12月27日上午11時許，被告行經馬六甲1 Lagenda花園1間店舖前方位置，見到1名21歲女店員在店面走廊掃地，他被指觸摸和捏向對方臀部。

一旦罪成　有機會鞭刑

被告涉嫌觸犯《刑事法典》第354條文「對他人使用暴力並有非禮意圖」罪名，一旦罪名成立，最高可被判入獄10年、罰款或鞭刑，抑或兩者兼施。

被告求情稱無人保釋

案件在愛極樂法庭開庭審理，被告被押上法庭時一直低頭以避開記者鏡頭，他沒有代表律師，而且在庭上否認有罪，求情時聲稱自己經營飲食生意，家人不知道他被捕挨告，因此無人能夠保釋他，懇請法庭降低保釋金額。法庭最終批准被告由1名擔保人以4,000令吉（約新台幣3萬元）保釋，，但報導未有提及未知被告最終能否找到擔保人，案件定於2026年2月再審。

（中國報）

延伸閱讀：

涉墓地非禮7歲女童兼拍片！日男被揭專淫辱幼童　屬慣犯第7次被捕

3個月內雞姦非禮4兒童青年！最細僅9歲　變態男擬潛逃海外終落網

文章授權轉載自《香港01》

馬來西亞 性騷擾

延伸閱讀

太子集團 「爆乳女特助」50萬交保 保釋金疑與神秘冷錢包有關

凱蒂佩芮前夫遭6女控性侵！受害者不斷增加　他保釋打死不認罪

涉在日本公廁性侵8旬老翁…41歲陸籍男被捕認罪 工作地點也曝光

聲稱UCLA電機學士 內地生假學歷報讀港大 保釋不得離港

相關新聞

捏臀女店員挨告！馬國男稱家人不知情求減保釋金 法庭這樣做

馬來西亞發生非禮案。馬六甲1名女店員在店面走廊掃地時，突然遭1名陌生男子撫摸及捏其臀部，涉案男子被捕挨告，涉嫌干犯非禮罪名。男被告求情指家人不知道他涉案被捕和被控，所以無人可以保釋他，要求法庭減輕保釋金。推法庭下令需由1名擔保人以4,000令吉（約新台幣3萬元）保釋。

世界各國青少年社群媒體禁令 將擴大

世界各國政府嚴加限制兒童使用社群媒體，是2025年全球大勢所趨，從澳洲、歐洲到亞洲諸國，正紛紛執行或醞釀推行青少年社群媒...

南韓人對大陸友善度大減剩12.9% 10年內僅對日本好感度上升

南韓「朝鮮日報」和首爾大學近日進行的「國民意識調查」結果顯示，對中國抱持好感的南韓受訪者比例只有12.9%，比起2015...

教宗元旦呼籲為和平祈禱 關切戰亂國家與受創家庭

羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）今天在2026年開始，呼籲一起為和平祈禱，他特別關注那些「飽受戰火蹂躪...

清晨4點摸黑排隊！日人搶購百貨新年福袋 上班族：物價高漲省點錢

日本各大百貨公司今天開門迎接今年首批顧客，並推出許多物美價廉的福袋，希望能刺激民眾消費。今晨4時20分左右就有民眾在橫濱...

眼神閃爍、帶空袋子…歐洲扒手「慣用偽裝」大公開 遇到這些人快閃

近期在西班牙馬德里，一個由民間發起的「馬德里巡邏隊（Patrulla Madrid）」在社群網路上爆紅，他們專門在地鐵與街頭揪出慣竊。這群經驗豐富的「扒手剋星」也公開了竊賊的常見特徵與犯案手法，提醒遊客若在人群中看到具備這些特點的可疑人士，務必提高警覺。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。