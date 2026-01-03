聽新聞
捏臀女店員挨告！馬國男稱家人不知情求減保釋金 法庭這樣做
馬來西亞發生非禮案。馬六甲1名女店員在店面走廊掃地時，突然遭1名陌生男子撫摸及捏其臀部，涉案男子被捕挨告，涉嫌干犯非禮罪名。男被告求情指家人不知道他涉案被捕和被控，所以無人可以保釋他，要求法庭減輕保釋金。推法庭下令需由1名擔保人以4,000令吉（約新台幣3萬元）保釋。
被指觸摸和捏向女店員臀部
當地媒體於2025年12月報導，38歲男被告莫哈末阿茲魯拉（譯音）來自檳城，案發同年12月27日上午11時許，被告行經馬六甲1 Lagenda花園1間店舖前方位置，見到1名21歲女店員在店面走廊掃地，他被指觸摸和捏向對方臀部。
一旦罪成 有機會鞭刑
被告涉嫌觸犯《刑事法典》第354條文「對他人使用暴力並有非禮意圖」罪名，一旦罪名成立，最高可被判入獄10年、罰款或鞭刑，抑或兩者兼施。
被告求情稱無人保釋
案件在愛極樂法庭開庭審理，被告被押上法庭時一直低頭以避開記者鏡頭，他沒有代表律師，而且在庭上否認有罪，求情時聲稱自己經營飲食生意，家人不知道他被捕挨告，因此無人能夠保釋他，懇請法庭降低保釋金額。法庭最終批准被告由1名擔保人以4,000令吉（約新台幣3萬元）保釋，，但報導未有提及未知被告最終能否找到擔保人，案件定於2026年2月再審。
（中國報）
