世界各國青少年社群媒體禁令 將擴大

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電

世界各國政府嚴加限制兒童使用社群媒體，是2025年全球大勢所趨，從澳洲、歐洲到亞洲諸國，正紛紛執行或醞釀推行青少年社群媒體禁令。預料這股趨勢將延續至2026年。

隨著民眾對TikTok、YouTube和Snapchat等平台影響青少年心理健康的顧慮加深，澳洲、法國、丹麥和挪威正推行或規劃針對青少年的社群媒體禁用令。美國許多州也面臨社群媒體監管趨嚴的展望。社群平台主管則批評這種禁令，標榜自家產品保護措施周全，並質疑這類規定的可行性。

法國總統馬克宏在新年前夕發表演說，重申支持禁止兒童和青少年使用社群媒體。這也為2026年全球嚴加監管社群平台的趨勢定調。馬克宏說：「我們將保護兒童和青少年，免受社群媒體和螢幕荼毒。」

針對此議題，世界各國領袖已夸夸而談多年，如今終於付諸行動。澳洲已率先立法禁止不滿16歲者使用社群媒體，新法上月生效。

馬克宏希望法國也跟進，正推動法案，擬自秋季新學年起，開始限制15歲以下青少年存取社群媒體。

馬來西亞政府表示有意在新年落實類似禁令。印度高等法院法官12月表示，印度應該考慮仿效澳洲做法。

丹麥正規劃對不滿15歲的兒童下達禁用令，以因應社群媒體導致眾多青少年焦慮和抑鬱的問題。

