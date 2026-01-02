2025年創英國最熱紀錄 英氣象局：氣候變遷影響明顯
英國氣象局今天證實，去年是英國有紀錄以來最炎熱也最晴朗的一年，並稱這顯然是受氣候變遷影響所致。
法新社報導，英國氣象局（Met Office）發布聲明指出，英國去年年均溫為攝氏10.09度，「2025年如今加入2022年與2023年行列，成為1884年以來最炎熱的前3個年分之一」。
英國氣象局補充道：「這日益清楚表明氣候變遷對英國氣溫的影響。」
路透社報導，英國氣象局表示，去年年均溫攝氏10.09度已超越2022年年均溫攝氏10.03度，成為1884年開始進行詳細記錄以來，第2個年均溫超過攝氏10度的年分。
英國氣象局上月提到，過去5年中有4年位居1884年以來最炎熱年分前5名，顯示氣候變遷的速度之快。
英國氣象局氣候歸因研究團隊主管麥卡錫（MarkMcCarthy）說道：「儘管這不意味著接下來每年都會是有紀錄以來最熱的一年，從我們的天氣觀測及氣候模型來看，人為造成的全球暖化顯然正影響英國的氣候。」
