快訊

陳漢典Lulu喜帖曝光 婚紗、婚宴日期地點「全都藏不住了」

謝衣鳯表態爭取提名彰化縣長 今與謝典霖坐一起…姐弟同台幾乎0互動

打詐惹民怨！急找電信業商議 NCC才推SIM卡新規2日上演髮夾彎

阿富汗多個地區暴雨釀洪災 至少17死11傷

中央社／ 喀布爾1日綜合外電報導

阿富汗國家災難管理局發言人今天表示，這個冬季的首波豪雨及降雪結束長時間的乾旱，但也使國內多個區域出現暴洪災情，造成至少17人喪命、11人受傷。

⭐2025總回顧

美聯社報導，阿富汗西部赫拉特省（Herat）省長的發言人薩伊迪（Mohammad Yousaf Saeedi）說道，罹難者包含該省卡布坎（Kabkan）地區的一家5口，他們今天因為房屋的屋頂坍塌而不幸身亡。

阿富汗國家災難管理局發言人哈瑪德（MohammadYousaf Hammad）指出，大多數傷亡發生在去年12月29日之後遭洪水侵襲的區域，這波惡劣天氣同樣擾亂國內中部、北部、南部及西部地區民眾的日常生活。

哈瑪德提到，洪水也破壞受災地區的基礎建設、導致牲畜死亡，並影響1800戶家庭，讓原本就脆弱的城鎮和鄉村社區情勢更為雪上加霜。

他還說，國家災難管理局已派遣評估小組前往重災區，目前正進行調查，以確定進一步的需求。

阿富汗就跟鄰國巴基斯坦、印度相似，都容易受到極端天氣事件影響，特別是季節性降雨之後的暴洪。

聯合國與多個國際援助機構本週提出警告，阿富汗2026年預計仍會面臨全球最嚴峻的人道危機之一。

阿富汗 發言人 暴雨

延伸閱讀

光復洪災再尋獲衣物及骨頭！家屬燃希望 法醫鑑定結果出爐

影／新發現！馬太鞍洪災淤泥變「黑金」 泥砂研究分析出爐

中國人在塔吉克邊境遭來自阿富汗攻擊 過去1週已5死

美國土安全部長：華府槍擊案阿富汗嫌犯 可能在美激進化

相關新聞

南韓人對大陸友善度大減剩12.9% 10年內僅對日本好感度上升

南韓「朝鮮日報」和首爾大學近日進行的「國民意識調查」結果顯示，對中國抱持好感的南韓受訪者比例只有12.9%，比起2015...

清晨4點摸黑排隊！日人搶購百貨新年福袋 上班族：物價高漲省點錢

日本各大百貨公司今天開門迎接今年首批顧客，並推出許多物美價廉的福袋，希望能刺激民眾消費。今晨4時20分左右就有民眾在橫濱...

眼神閃爍、帶空袋子…歐洲扒手「慣用偽裝」大公開 遇到這些人快閃

近期在西班牙馬德里，一個由民間發起的「馬德里巡邏隊（Patrulla Madrid）」在社群網路上爆紅，他們專門在地鐵與街頭揪出慣竊。這群經驗豐富的「扒手剋星」也公開了竊賊的常見特徵與犯案手法，提醒遊客若在人群中看到具備這些特點的可疑人士，務必提高警覺。

教宗元旦呼籲為和平祈禱 關切戰亂國家與受創家庭

羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）今天在2026年開始，呼籲一起為和平祈禱，他特別關注那些「飽受戰火蹂躪...

菲律賓跨年狂歡爆竹傷亡逾230人 7成未成年及兒童

菲律賓衛生部（DOH）數據顯示，2026年跨年期間，全菲律賓超過230人因爆竹相關受傷甚至死亡，以兒童及未成年人居多

一改保守形象！沙烏地悄悄鬆綁70年禁酒令 傳飯店也預計提供酒類

沙烏地阿拉伯正低調開放具身分地位的非穆斯林居民在首都利雅德購買酒類。此舉是實際掌權的沙爾曼王儲全面現代化一環，盼吸引觀光...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。