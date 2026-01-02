阿富汗多個地區暴雨釀洪災 至少17死11傷
阿富汗國家災難管理局發言人今天表示，這個冬季的首波豪雨及降雪結束長時間的乾旱，但也使國內多個區域出現暴洪災情，造成至少17人喪命、11人受傷。
⭐2025總回顧
美聯社報導，阿富汗西部赫拉特省（Herat）省長的發言人薩伊迪（Mohammad Yousaf Saeedi）說道，罹難者包含該省卡布坎（Kabkan）地區的一家5口，他們今天因為房屋的屋頂坍塌而不幸身亡。
阿富汗國家災難管理局發言人哈瑪德（MohammadYousaf Hammad）指出，大多數傷亡發生在去年12月29日之後遭洪水侵襲的區域，這波惡劣天氣同樣擾亂國內中部、北部、南部及西部地區民眾的日常生活。
哈瑪德提到，洪水也破壞受災地區的基礎建設、導致牲畜死亡，並影響1800戶家庭，讓原本就脆弱的城鎮和鄉村社區情勢更為雪上加霜。
他還說，國家災難管理局已派遣評估小組前往重災區，目前正進行調查，以確定進一步的需求。
阿富汗就跟鄰國巴基斯坦、印度相似，都容易受到極端天氣事件影響，特別是季節性降雨之後的暴洪。
聯合國與多個國際援助機構本週提出警告，阿富汗2026年預計仍會面臨全球最嚴峻的人道危機之一。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言