南韓人對大陸友善度大減剩12.9% 10年內僅對日本好感度上升

中央社／ 首爾2日綜合外電報導
南韓「朝鮮日報」和首爾大學近日進行的「國民意識調查」結果顯示，對中國抱持好感的南韓受訪者比例只有12.9%，比起2015年調查時的23.1%，跌幅將近一半。 新華社
南韓「朝鮮日報」和首爾大學近日進行的「國民意識調查」結果顯示，對中國抱持好感的南韓受訪者比例只有12.9%，比起2015年調查時的23.1%，跌幅將近一半。

「朝鮮日報」報導，這項2025年的民調還顯示，有56.8%受訪者對中國抱持負面看法。

從年齡來看，18至29歲受訪者對中國好感度最低，比例僅9%，30至39歲也只有9.4%，40至49歲、50至59歲、60至69歲的3個年齡層，分別是13.2%、14.9%、13.5%，70歲以上為16.5%，對中國友善度最高。

分析指出，駐韓美國軍隊於2016年部署終端高空防衛系統（THAAD）後，中國以限韓令對南韓施壓，中國國家主席習近平管制言論自由並進入長期執政等因素，都導致南韓人對中國的好感度下滑。

民調還提到，過去10年間，針對美國、中國、日本、俄羅斯4個國家，南韓民眾僅對日本好感度上升。

有25.4%受訪者回答對日本有好感，比起10年前的13%將近翻倍，對美國好感度則從2015年的54.2%略降至53.8%，對俄羅斯好感度也從11.6%略降至9.9%。

南韓 日本 韓中 北京 民調

