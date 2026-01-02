聽新聞
清晨4點摸黑排隊！日人搶購百貨新年福袋 上班族：物價高漲省點錢
日本各大百貨公司今天開門迎接今年首批顧客，並推出許多物美價廉的福袋，希望能刺激民眾消費。今晨4時20分左右就有民眾在橫濱市一間百貨外面排隊，到開門時間已大排長龍。
⭐2025總回顧
共同社與時事通信社報導，日本多間百貨業者為了讓員工在元旦休息，選擇不在元旦營業的趨勢擴大。包含崇光．西武百貨在內，三越伊勢丹控股公司也決定在今天開始新一年的營業；而高島屋、大丸松坂屋百貨、東武百貨店等業者，則選擇明天開始營業。
而各家業者也希望透過高性價比的福袋，吸引消費者上門。
位在橫濱市的崇光橫濱店今天清晨4時20左右，就有人搶先在店門口排隊，到上午9時開門前，店門口已經聚集大批消費者。
而崇光橫濱店今天各樓層販賣福袋的場地，在開店後馬上出現許多搶購民眾，場面相當熱鬧。店家準備了約3萬袋福袋，其中包含每袋要價2026日圓（約新台幣412元）且裝有男性夾克的福袋。
一名50多歲男性上班族也加入搶購熱潮，購買裝有襪子與內衣等商品的福袋。他表示，「因為現在物價高漲，希望多多少少能省點錢，所以今天前來購買」。
