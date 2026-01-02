菲律賓跨年狂歡爆竹傷亡逾230人 7成未成年及兒童

菲律賓衛生部（DOH）數據顯示，2026年跨年期間，全菲律賓超過230人因爆竹相關受傷甚至死亡，以兒童及未成年人居多。

衛生部1日在臉書公布初步資料，自去年12月21日至今年1月1日上午，有235人因爆竹相關事故受傷或死亡，和去年記錄的403人相比，大幅降低近42%；其中有62人是在跨年時受傷。

資料顯示，傷者中有69%未滿19歲，顯示未成年人在節慶期間仍是受傷高風險族群，多數傷者是因非法製造且禁售的強力爆竹而受害。

根據菲律賓媒體報導，12月28日晚間，馬尼拉市1名12歲男童在街上撿拾未爆爆竹，因爆竹突然爆炸而喪命，他的12歲同伴也傷重送醫，電視新聞畫面顯示，現場揚起濃厚的一團白煙。

相關報導指出，就城市而言，至少一半以上的受傷事件發生在馬尼拉市。

衛生部是根據全菲律賓62家重點監看醫院通報的數字進行統計，陸續更新，最終數字預定於5日確認。

另一方面，菲律賓消防署通報，跨年期間，與爆竹及煙火有關的火災件數同樣減少，通報28件相關火災，較上一次跨年時的39件減少近3成，顯示長期防災宣導奏效。

除爆竹傷害之外，菲律賓警方去年12月16日至今年1月1日期間，接到15件對空鳴槍狂歡報案，其中6件發生於耶誕節、1件發生於跨年夜、3件發生於元旦清晨，至少有14嫌被捕，包括3名警察。