一改保守形象！沙烏地悄悄鬆綁70年禁酒令 傳飯店也預計提供酒類

沙烏地阿拉伯正低調開放具身分地位的非穆斯林居民在首都利雅德購買酒類。此舉是實際掌權的沙爾曼王儲全面現代化一環，盼吸引觀光客與高收入外派人才，改善保守形象。

華爾街日報引述知情人士透露，沙國政府近期雖無正式公告，但已開始允許持有「高級居留身分」（通常授予具專業技能或雄厚財力外籍人士）的非穆斯林居民，在利雅德（Riyadh）一間商店購買啤酒與紅、白酒。

據熟悉沙國領導階層想法的人士指出，預計沙國第二步將允許紅海沿岸的高檔飯店與度假村提供酒類。紅海海濱地區近年來被打造為觀光點，已籌畫引進酒類多年。

酒類鬆綁也是沙爾曼王儲（Crown Prince Mohammedbin Salman）過去10年一系列現代化舉措的一環，其他還包括解除女性駕車禁令、允許電影院與音樂節，以及約束宗教警察的職權，目的是將沙國定位為當代的熱門投資地，並讓主要仰賴石油出口的經濟更多元化。

沙烏地當前也正形塑自身為全球大型體育賽事中心，除延攬C羅（Cristiano Ronaldo）等足球明星加盟國內聯賽，並預定主辦2034年世界盃足球賽。沙國也自2021年起在港市吉達（Jeddah）舉辦沙烏地一級方程式大獎賽，這類體育盛事通常伴隨大量酒類需求。

沙國在1950年代全面禁酒，起因是一名年輕、醉酒的王室成員槍殺英國外交官。伊斯蘭教禁止飲酒，沙國奉伊斯蘭為國教，並定位自身為伊斯蘭聖地守護者。

一名長居沙國、近期到利雅德唯一一間開放酒品販售商店買過酒的外籍人士表示，所有能買酒的資訊，他都是透過口耳相傳得知。

他當時抵達位於使館區、沒有招牌的指定商店後，工作人員檢查他的居留證件，確認並非穆斯林，且其居留身分符合購酒資格，隨後要求他將手機放入密封袋避免拍照後，允許他進店選購。

在當前能源市場疲軟、預算面臨吃緊下，沙國希望吸引外國訪客與外籍人士帶來資金，以助減少財政赤字。同時沙國政府也縮減一些原本頗具雄心的基建計畫，例如原訂耗資數兆美元的新未來城（Neom）。

自2017年獲封王儲以來，沙爾曼推動社會快速改革。然而全面解除禁酒令無法像其他現代化措施般採取一次到位，酒類解禁在沙國此一龐大且保守的社會仍屬高度敏感議題，可能會以漸進、低調方式推進。

分析人士指出，沙國很可能仿效鄰國阿拉伯聯合大公國的模式。雖然酒類目前在阿聯部分地區仍受限、甚至在沙迦邦（Sharjah）仍全面禁止，但酒品在杜拜能自由流通，一定程度吸引大量富裕的國際觀光客與白領外派族群。

沙國可能循阿聯的模式，在部分地區允許酒類，在宗教敏感地區如聖城麥加（Mecca）、麥地那（Medina）維持禁止。

目前還不清楚外國酒類公司能否分得一杯羹。專門協助國際企業進軍沙國市場的Peninsula公司，執行長裴恩（Alistair Paine）表示，已有不少客戶在探詢進軍沙國酒品市場事宜。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康