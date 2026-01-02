快訊

饒慶鈴「台東模式」輾壓全國跨年 他分析5大成功原因：教科書等級案例

社會安全網淪淫魔網！妻當共犯 高雄衛生局績優督導設圈套性侵未成年少女

跨年夜爆單…民眾苦等披薩4小時 必勝客道歉了

日本皇室賀年活動插曲！前排男子全裸驚動日皇 邊發怪聲邊脫衣遭逮

中央社／ 東京2日綜合外電報導
日本皇室今天開放民眾朝賀之際，一名朝賀男子在前方的隊伍突然裸身，被依公然猥褻罪嫌現行犯逮捕。當時，日皇德仁等皇室成員正好在向民眾致意。 圖／歐新社
日本皇室今天開放民眾朝賀之際，一名朝賀男子在前方的隊伍突然裸身，被依公然猥褻罪嫌現行犯逮捕。當時，日皇德仁等皇室成員正好在向民眾致意。 圖／歐新社

日本皇室今天開放民眾朝賀（日文稱新年一般參賀）之際，一名朝賀男子在前方的隊伍突然裸身，被依公然猥褻罪嫌現行犯逮捕。當時，日皇德仁等皇室成員正好在向民眾致意。

⭐2025總回顧

掌管日本皇室事務的宮內廳表示，日皇德仁與皇后雅子為主的皇室成員今天分5次露面，並站在皇宮內長和殿的陽台上接受民眾歡呼。

日本TBS電視台報導，根據目擊者等人的說法，當時正在舉行最後一輪朝賀，站在隊伍前方的男子突然一邊發出奇怪聲音，一邊開始脫衣服。

而這名男子跨越隊伍最前方的柵欄後，隨即被近處的皇宮警察與東京都警視廳員警以毛毯裹住並壓制。

德仁致詞過後隨即發生此事。當時，除了日皇夫婦之外，日皇胞弟秋篠宮文仁親王一家等皇室成員，也在皇宮的陽台接受民眾歡呼。

事發地點就在長和殿陽台的前方，且一度引發騷動。宮內廳等單位表示，這起事件並未影響朝賀活動。

日本電視台（Nippon TV）報導，調查相關人士透露，初判這名男性約20來歲，有消息指出他曾在社群媒體預告做案，警方將調查詳情，預計深入了解他的動機以及是否有責任能力。

日本皇室 德仁 文仁親王 猥褻 全裸

延伸閱讀

全新世代 Toyota RAV4 強襲日本市場！Modellista 改裝套件同步上市！

邊搭火車邊泡湯！日本三重縣冬季限定「足湯列車」暖心上路

經典賽／4強輸日本的墨西哥捲土重來！ 藍鳥捕手柯克等3球星確定參戰

日本鐵道旅遊福音！東海道、山陽、九州新幹線 免實體換票、QR Code掃碼進站超方便

相關新聞

一改保守形象！沙烏地悄悄鬆綁70年禁酒令 傳飯店也預計提供酒類

沙烏地阿拉伯正低調開放具身分地位的非穆斯林居民在首都利雅德購買酒類。此舉是實際掌權的沙爾曼王儲全面現代化一環，盼吸引觀光...

日本皇室賀年活動插曲！前排男子全裸驚動日皇 邊發怪聲邊脫衣遭逮

日本皇室今天開放民眾朝賀（日文稱新年一般參賀）之際，一名朝賀男子在前方的隊伍突然裸身，被依公然猥褻罪嫌現行犯逮捕。當時，...

新年新計畫不到一周就放棄？專家提供六大健康抗老生活方式

福斯新聞1日報導，統計顯示，約有30%的美國人至少會訂下一項新年新計畫，內容多半聚焦於運動、健康飲食與減重。但真正能全年...

阿姆斯特丹153年教堂跨年失火 50公尺塔樓倒塌 建築主體幸無損

荷蘭阿姆斯特丹一座建於19世紀的153年教堂1日凌晨慘遭祝融，致塔樓倒塌。荷蘭跨年夜不平靜，煙火導致兩人死亡，連警方都遭...

日本野生熊隻「5年翻倍」！專家指政府嚴重低估：須盡快實施低密度管理

根據日媒FNN報導，日本今年熊患頻傳，面對失控的野獸反撲，兵庫縣立大學教授、森林動物研究專家橫山真弓發出嚴厲警告：若不盡快實施「低密度管理」並增設政府專責人員，人類將徹底失去控制局面的能力。

日本「今年的一皿」又是它！樸實無華卻又不可或缺的那個選擇

什麼最能代表2025年呢？清水寺日前公布日本年度漢字，「熊」字代表了日本列島各地遭受到熊的危害；而流行語大賞則頒給了日本首位女性首相高市早苗的名言「我會工作、工作、工作、工作，會繼續工作下去」。這些議題都代表著今年日本備受關注的事件，但與民眾最切身相關的，則要看「今年的一皿」，就是票選出一道最能代表這一年來，社會上感受最深的「食文化」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。