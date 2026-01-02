大阪市民宿申請潮 日媒：業者趕在停止受理前行動

日媒今天報導，關於日本國家戰略特區制度認定的「特區民宿」，大阪市政府2025年收到的申請件數創新高。報導推測，這可能是預計今年5月暫停受理上述申請案前的「申請潮」。

「特區民宿」的全稱是「國家戰略特別區域外國人滯在施設經營事業」，是為了提供外國旅客更多住宿選擇、解決飯店和旅館不足的問題，在特定地區或旅遊景點增加住宿場所。

「國家戰略特區」的法規較寬鬆，可以不受「旅館業法」規範經營民宿，由於是在「特別區」設立的民宿，因此簡稱「特區民宿」。

「產經新聞」今天報導，「特區民宿」與其他民宿不同，不需要有管理人員常駐。有人因此擔憂若民宿周邊居民與住客發生糾紛，無法充分因應這種情況。另外，也有批評意見認為，有希望移居日本的外國人濫用經營「特區民宿」簽證。

大阪市政府指出，截至2025年11月底，新的相關申請案達2531件，已經超越2024年的1800件。而這可能是2025年世界博覽會（大阪關西世博）所帶動。

關於去年各個月份的申請案件數量，到去年8月底之前的每個月，大約在160到240件之間徘徊，9月份270件，10月份則為336件創單月份新高。

中國政府不滿日本首相高市早苗去年11月有關「台灣有事」的答詢後，呼籲中國公民暫時避免前往日本。報導指出，去年11月份的申請件數為289件，較10月份略為下滑。大阪市政府相關業務負責人表示，「無法預測未來的動向，將靈活地因應」。

截至2025年10月底，日本全國約9成的「特區民宿」集中在大阪市，共有7312間。而部分「特區民宿」附近的居民曾相繼抱怨噪音，以及發生衝突等狀況。

為此，大阪府知事吉村洋文去年7月表示，已經向大阪市長橫山英幸提議停止受理「特區民宿」的申請。

大阪市政府也成立作業小組檢討相關作業，並於去年9月彙整暫停受理新申請案的措施，接著與日本中央協議過後，在去年11月正式決定於2026年5月29日停止受理「特區民宿」申請案。另外也已決定加強監督既有民宿。

而日本官方考量正在準備申請的民宿業者，在停止受理申請案前，設有半年的緩衝期。目前，日本官方尚未決定何時重新開放上述申請。