日本郵差遞送賀年卡數約3.6億張 連續17年減少

中央社／ 東京2日綜合外電報導

日本郵便公司的統計初值顯示，日本全國郵差於2026年元旦遞送的賀年卡等賀年郵件約3億6300萬張，比2025年同期減少26%，除了創下日本郵政民營化後新低，也是連續17年減少。

時事通信社與日本電視台（Nippon TV）等日媒報導，日本民眾常會在新年之際，寄出問候親友等的實體賀年卡，而日本全國各地的郵局，昨天上午出動郵差遞送賀年卡。

東京都新宿區一間郵局，昨天舉行遞送出發儀式，在太鼓的演奏之下，許多郵差身穿不同時代的郵差制服，啟程投遞各地民眾新年的心意。

總務大臣林芳正在這場儀式中表示，「賀年卡不僅是通訊方法，也是連起人與人羈絆重要的習慣」。日本郵政社長根岸一行也說道，「（這些信件）有著寄信人重要的心意」。

根據日本郵政的初步統計，日本郵政今年元旦遞送的賀年郵件約3億6300萬張，這個數量是日本郵政2007年10月民營化之後的新低。

這可能是受到社群媒體等通訊軟體普及，以及郵資變貴等因素影響，導致日本民眾寄送實體賀年卡的數量減少。

另外，關於日本郵政發行的賀年卡數量，2004年用的新年賀卡達到巔峰，多達約44億6000萬張，不過後來隨著社群媒體普及，2026年新年用的賀年卡發行數下滑到7億5000萬張，首度跌破10億張。

日本 郵差

相關新聞

日本野生熊隻「5年翻倍」！專家指政府嚴重低估：須盡快實施低密度管理

根據日媒FNN報導，日本今年熊患頻傳，面對失控的野獸反撲，兵庫縣立大學教授、森林動物研究專家橫山真弓發出嚴厲警告：若不盡快實施「低密度管理」並增設政府專責人員，人類將徹底失去控制局面的能力。

日本「今年的一皿」又是它！樸實無華卻又不可或缺的那個選擇

什麼最能代表2025年呢？清水寺日前公布日本年度漢字，「熊」字代表了日本列島各地遭受到熊的危害；而流行語大賞則頒給了日本首位女性首相高市早苗的名言「我會工作、工作、工作、工作，會繼續工作下去」。這些議題都代表著今年日本備受關注的事件，但與民眾最切身相關的，則要看「今年的一皿」，就是票選出一道最能代表這一年來，社會上感受最深的「食文化」。

從「出賣靈魂」變熱門選項 醫美熱潮席捲日本年輕醫師

過去在日本醫學界，被視為「悖離正道」的醫美之路，如今成為年輕醫師嚮往的選項。高薪、無值班、生活自由，加上社群媒體放大的成功樣貌，愈來愈多剛完成住院醫師訓練的醫師，成為直接投入不靠健保給付的直美醫師。不過在市場急速擴張的背後，醫師專業養成、病患安全的隱憂，也正浮現。

不甩其他人？搭新幹線見乘客「1行為」超噁 日偶像轟：同是日本人超丟臉

2026年到來，日本也迎來新年假期，許多人規劃返鄉或出遊，與親朋好友共度佳節。然而，日本一名寫真偶像於年末搭乘新幹線時，卻發現令人尷尬的狀況，一名乘客疑似無視規定...

阿姆斯特丹150年歷史教堂 跨年夜遭惡火吞噬致2人死亡

阿姆斯特丹一座建於19世紀的教堂今天凌晨慘遭祝融。荷蘭跨年夜不平靜，煙火導致兩人死亡，連警方都遭遇「前所未見」暴力攻擊。

東京郊外驚傳命案…男子疑「內臟被吃掉」陳屍林間 警方研判恐遇熊害

東京郊外奧多摩區的一條林間路上12月30日（周二）發現一具屍體，東京警視廳認為死者極有可能遭到動物襲擊，據報遇害男子「內臟被吃掉」。有日媒指事發地點過往經常有野熊及其他野生動物出沒。

