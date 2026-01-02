日本郵差遞送賀年卡數約3.6億張 連續17年減少
日本郵便公司的統計初值顯示，日本全國郵差於2026年元旦遞送的賀年卡等賀年郵件約3億6300萬張，比2025年同期減少26%，除了創下日本郵政民營化後新低，也是連續17年減少。
時事通信社與日本電視台（Nippon TV）等日媒報導，日本民眾常會在新年之際，寄出問候親友等的實體賀年卡，而日本全國各地的郵局，昨天上午出動郵差遞送賀年卡。
東京都新宿區一間郵局，昨天舉行遞送出發儀式，在太鼓的演奏之下，許多郵差身穿不同時代的郵差制服，啟程投遞各地民眾新年的心意。
總務大臣林芳正在這場儀式中表示，「賀年卡不僅是通訊方法，也是連起人與人羈絆重要的習慣」。日本郵政社長根岸一行也說道，「（這些信件）有著寄信人重要的心意」。
根據日本郵政的初步統計，日本郵政今年元旦遞送的賀年郵件約3億6300萬張，這個數量是日本郵政2007年10月民營化之後的新低。
這可能是受到社群媒體等通訊軟體普及，以及郵資變貴等因素影響，導致日本民眾寄送實體賀年卡的數量減少。
另外，關於日本郵政發行的賀年卡數量，2004年用的新年賀卡達到巔峰，多達約44億6000萬張，不過後來隨著社群媒體普及，2026年新年用的賀年卡發行數下滑到7億5000萬張，首度跌破10億張。
