不甩其他人？搭新幹線見乘客「1行為」超噁 日偶像轟：同是日本人超丟臉

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為日本名古屋站乘車入口處，情境示意圖，非新聞當事照。圖／新華社資料照
2026年到來，日本也迎來新年假期，許多人規劃返鄉或出遊，與親朋好友共度佳節。然而，日本一名寫真偶像於年末搭乘新幹線時，卻發現令人尷尬的狀況，一名乘客疑似無視規定，將寵物狗放出籠外，甚至讓其坐在一旁的座位上，另她傻眼痛批，「同樣身為日本人，我感到非常丟臉」。

日本寫真偶像山中知惠12月31日在社群平台X分享，她在搭乘新幹線時，遇到了令人不舒服的一幕。從照片可見，一名乘客原本將寵物關在提籠內，並放在座位正下方照料。不料過了片刻，該乘客竟將寵物「放出透氣」，甚至讓狗坐在隔壁的座位上。

「就算有付新幹線的車票錢，也不希望有人在客滿的新幹線上，把狗帶到座位上」，山中知惠在貼文表示，因為遇到這樣的脫序事件、影響到乘車體驗，她才會拍下照片。山中知惠說道，「真的讓人覺得不是很舒服。同樣身為日本人，我感到非常丟臉」。

貼文曝光後也引起網友關注，許多人有抨擊該乘客的行為「連最基本的公共場合禮儀都不遵守」、「這個乘客下車後，如果下個搭車的人對狗毛過敏怎麼辦？」、「我對狗和貓過敏，這種行為真的很困擾」、「一年才搭一次新幹線，這種荒謬行為不時都會看到」，也有網友提醒，「乘客違反規定，可以提醒他們或通知列車長」。

日本許多大眾交通工具對隨身行李、攜帶寵物皆有相關規範，以東海旅客鐵道（JR東海）為例，官方規定，乘客若欲攜帶寵物乘車，需放入長度在70公分以內，且長、寬、高合計在90公分左右的籠子內的，且籠子與動物的總重量需在10公斤以內，並須購買一般隨身攜帶物品車票。

官方也明確規定，「攜入小動物（寵物等）時，於車站或車內，切勿放出籠外」。

日本 新幹線 寵物 狗狗

