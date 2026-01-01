快訊

自撞電線桿…歌手王夢麟酒駕肇事影像曝光 酒測值0.73送辦

現場災情嚴重…瑞士滑雪勝地酒吧新年奪命惡火 傳釀40死百人傷

沙烏地阿拉伯2025年處決創紀錄 共執行356人死刑

中央社／ 利雅德1日綜合外電報導

根據法新社統計，沙烏地阿拉伯當局在2025年處決了356人，創下沙國單一年份處決人數的新紀錄。

⭐2025總回顧

法新社報導，分析人士普遍認為，處決人數激增主要源自沙國近年啟動的打擊毒品行動—許多早期被逮捕者經過法律程序與定罪後，直到現在才被執行死刑

法新社統計顯示，根據政府公布的官方數據，僅2025年因毒品相關案件被處決的人數就達243人。

2025年的數據也顯示，這是沙烏地阿拉伯連續第二年刷新年度執行死刑紀錄—2024年當局處決了338人。

沙國在2022年底恢復對毒品犯罪的死刑執行，此前已暫停約3年。

沙國因實施死刑長期受到國際批評，人權組織譴責其作法過於嚴厲，且與沙國試圖呈現的現代形象形成強烈對比。

死刑 毒品 沙烏地阿拉伯

延伸閱讀

吳宗憲批不執行死刑「警察累死、法務部裝死」 鄭銘謙：你有證據？

昔被問若家人遇害還堅持信念？ 廢死聯盟執行長認「我不知道」引爆怒火

怒嗆廢死假仁假義 王世堅：不服的人請移民

批民進黨不執行死刑 趙少康：支持無期徒刑三級制

相關新聞

東京郊外驚傳命案…男子疑「內臟被吃掉」陳屍林間 警方研判恐遇熊害

東京郊外奧多摩區的一條林間路上12月30日（周二）發現一具屍體，東京警視廳認為死者極有可能遭到動物襲擊，據報遇害男子「內臟被吃掉」。有日媒指事發地點過往經常有野熊及其他野生動物出沒。

東京跨年夜不平靜！高價寶可夢卡遭搶 卡牌店一夜損失逾600萬

日本東京池袋在跨年夜驚傳重大搶劫案件。位於東池袋的一家集換式卡牌專門店「NO LIMIT（無限）」於2025年12月31日晚間營業期間，遭三名黑衣男子闖入行搶，歹徒以鐵鎚砸毀展示櫃後，搶走多張高價寶可夢卡牌後逃逸，損失金額估計超過3,000萬日圓（約600萬台幣），所幸現場無人受傷。

日本元旦悲劇…父母外出參拜 3歲男童9樓墜落身亡

日本元旦發生憾事，今天凌晨東京都新宿區一棟大樓住戶向警方報案稱，在入口處附近發現一名倒臥地上的幼兒。警視廳表示，墜樓的是...

連接知名景點馬丘比丘！秘魯火車對撞1死78傷 傷者含4名陸客

秘魯南部庫斯科地區、連結當地著名旅遊景點、印加古城「馬丘比丘」（Machu Picchu）的鐵路線上，2列載有遊客的火車...

全球迎新年 雪梨煙火秀前為海灘恐攻默哀 香港、印尼低調慶祝

全球各國紛紛揮別2025年，迎接2026年到來，但受到恐攻及災難影響，今年的氣氛較為沉重。

開羅尼羅河遊船迎新年 歌舞表演煙火秀嗨翻天

新年伊始，埃及也如往年從尼羅河畔開始迎來嶄新一年。典型的埃及新年除夕夜慶祝活動包括家庭或飯店餐廳聚餐、地標煙火表演及音樂...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。