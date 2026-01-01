沙烏地阿拉伯2025年處決創紀錄 共執行356人死刑
根據法新社統計，沙烏地阿拉伯當局在2025年處決了356人，創下沙國單一年份處決人數的新紀錄。
法新社報導，分析人士普遍認為，處決人數激增主要源自沙國近年啟動的打擊毒品行動—許多早期被逮捕者經過法律程序與定罪後，直到現在才被執行死刑。
法新社統計顯示，根據政府公布的官方數據，僅2025年因毒品相關案件被處決的人數就達243人。
2025年的數據也顯示，這是沙烏地阿拉伯連續第二年刷新年度執行死刑紀錄—2024年當局處決了338人。
沙國在2022年底恢復對毒品犯罪的死刑執行，此前已暫停約3年。
沙國因實施死刑長期受到國際批評，人權組織譴責其作法過於嚴厲，且與沙國試圖呈現的現代形象形成強烈對比。
