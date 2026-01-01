快訊

自撞電線桿…歌手王夢麟酒駕肇事影像曝光 酒測值0.73送辦

現場災情嚴重…瑞士滑雪勝地酒吧新年奪命惡火 傳釀40死百人傷

東京郊外驚傳命案…男子疑「內臟被吃掉」陳屍林間 警方研判恐遇熊害

香港01／ 撰文／王海
日本熊害頻傳；圖為秋田縣北秋田市一所小學附近的「小心！有熊出沒」警告標語。(路透)
日本熊害頻傳；圖為秋田縣北秋田市一所小學附近的「小心！有熊出沒」警告標語。(路透)

東京郊外奧多摩區的一條林間路上12月30日（周二）發現一具屍體，東京警視廳認為死者極有可能遭到動物襲擊，據報遇害男子「內臟被吃掉」。有日媒指事發地點過往經常有野熊及其他野生動物出沒。

⭐2025總回顧

日本媒體就東京郊區有男子遭動物襲擊致死的報導：

據《日本新聞網》報導，30日下午2時左右，一名男子在奧多摩町小川谷森林道路附近徒步時撥打110報警電話，稱「我發現一具失去內臟的男性屍體，可能是被動物吃掉了。」

救援人員迅速趕到現場，其後確認一名男子已當場死亡。

根據報警內容，東京警視廳認為該名男子很可能是遭到動物攻擊，並於31日在發現屍體的區域展開搜尋。

《讀賣新聞》引述據一位高級警官稱，該事件發生在JR奧多摩站以北約9公里的山區，該地區過往經常有野熊和鬣羚出沒。

延伸閱讀：

靜岡縣富士山「入山費」生效4個月 逾10萬人登山、獲逾8000萬收入

山上採蘑菇遭熊襲擊…日本宮城縣1死1失蹤 長野縣也有疑似個案

文章授權轉載自《香港01》

熊出沒 熊害 日本

延伸閱讀

獨／元旦傳警界憾事！20多歲竹縣員警值班未到 被發現陳屍宿舍

花蓮玉里山區命案！女子疑生前遭車輾壓、凌虐 男友涉重嫌移送偵辦

台南東區驚傳姐弟戀生變命案 女遭潑鹽酸、男倒臥血泊傷重不治

三重驚傳雙屍命案！情侶陳屍出租套房 生前留言透露生活壓力大

相關新聞

東京郊外驚傳命案…男子疑「內臟被吃掉」陳屍林間 警方研判恐遇熊害

東京郊外奧多摩區的一條林間路上12月30日（周二）發現一具屍體，東京警視廳認為死者極有可能遭到動物襲擊，據報遇害男子「內臟被吃掉」。有日媒指事發地點過往經常有野熊及其他野生動物出沒。

東京跨年夜不平靜！高價寶可夢卡遭搶 卡牌店一夜損失逾600萬

日本東京池袋在跨年夜驚傳重大搶劫案件。位於東池袋的一家集換式卡牌專門店「NO LIMIT（無限）」於2025年12月31日晚間營業期間，遭三名黑衣男子闖入行搶，歹徒以鐵鎚砸毀展示櫃後，搶走多張高價寶可夢卡牌後逃逸，損失金額估計超過3,000萬日圓（約600萬台幣），所幸現場無人受傷。

日本元旦悲劇…父母外出參拜 3歲男童9樓墜落身亡

日本元旦發生憾事，今天凌晨東京都新宿區一棟大樓住戶向警方報案稱，在入口處附近發現一名倒臥地上的幼兒。警視廳表示，墜樓的是...

連接知名景點馬丘比丘！秘魯火車對撞1死78傷 傷者含4名陸客

秘魯南部庫斯科地區、連結當地著名旅遊景點、印加古城「馬丘比丘」（Machu Picchu）的鐵路線上，2列載有遊客的火車...

全球迎新年 雪梨煙火秀前為海灘恐攻默哀 香港、印尼低調慶祝

全球各國紛紛揮別2025年，迎接2026年到來，但受到恐攻及災難影響，今年的氣氛較為沉重。

開羅尼羅河遊船迎新年 歌舞表演煙火秀嗨翻天

新年伊始，埃及也如往年從尼羅河畔開始迎來嶄新一年。典型的埃及新年除夕夜慶祝活動包括家庭或飯店餐廳聚餐、地標煙火表演及音樂...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。