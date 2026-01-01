東京郊外驚傳命案…男子疑「內臟被吃掉」陳屍林間 警方研判恐遇熊害
東京郊外奧多摩區的一條林間路上12月30日（周二）發現一具屍體，東京警視廳認為死者極有可能遭到動物襲擊，據報遇害男子「內臟被吃掉」。有日媒指事發地點過往經常有野熊及其他野生動物出沒。
日本媒體就東京郊區有男子遭動物襲擊致死的報導：
據《日本新聞網》報導，30日下午2時左右，一名男子在奧多摩町小川谷森林道路附近徒步時撥打110報警電話，稱「我發現一具失去內臟的男性屍體，可能是被動物吃掉了。」
救援人員迅速趕到現場，其後確認一名男子已當場死亡。
根據報警內容，東京警視廳認為該名男子很可能是遭到動物攻擊，並於31日在發現屍體的區域展開搜尋。
《讀賣新聞》引述據一位高級警官稱，該事件發生在JR奧多摩站以北約9公里的山區，該地區過往經常有野熊和鬣羚出沒。
文章授權轉載自《香港01》
