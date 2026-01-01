快訊

8縣市低溫特報！北北基桃、竹縣「跌破10度」 一路急凍到明晚

全台的有錢人都在這？跨年夜人潮照曝光 網秒認：台灣杜拜

巴拿馬籍貨輪擱淺花蓮溪出海口 拖船搶救也受困「1船員頭部受傷」

仿效澳洲 法國擬禁止15歲以下兒少使用社群媒體

中央社／ 巴黎1日綜合外電報導

根據法新社取得的一份法案草案，法國將再度嘗試保護兒童及少年免於過度使用數位螢幕，計劃於9月前提出法案，禁止15歲以下兒少使用社群媒體

⭐2025總回顧

這項倡議獲得法國總統馬克宏（EmmanuelMacron）支持。他本月稍早表示，國會應於1月開始就此提案展開討論。澳洲去年12月已正式實施16歲以下兒少禁用社群媒體的政策，創下世界首例。

法案草案指出：「許多研究與報告證實，兒少過度使用數位螢幕會帶來各種風險。」

法國政府表示，兒少未受限制上網容易接觸不當內容，可能遭受網路霸凌，或出現睡眠模式改變等問題。

該草案共有兩條條文：禁止線上平台向15歲以下兒少提供社群媒體服務；禁止中學學生使用手機。

馬克宏曾表示，保護未成年人的數位安全是政府優先政策，但在執法與國際法規範上仍面臨挑戰。早在2018年，法國就已禁止學前教育機構與國中學生使用手機，但實際執行情況有限。此外，法國於2023年通過的「數位法定年齡15歲」法案，因違反歐洲聯盟規定而無法施行。

與此同時，法國參議院上月通過一項倡議，旨在保護青少年免於過度使用數位螢幕及社群媒體，其中規定13至16歲的青少年註冊社群媒體帳號須取得家長同意。該提案已提交國民議會，仍須獲得同意才能正式成為法律。

社群媒體 法國 兒少 馬克宏

延伸閱讀

馬克宏新年談話 民調低落仍矢言「工作到最後一刻」

動搖波音地位？馬克宏親訪陸奏效 陸多家航司宣布採購空巴飛機

法國最新民調 馬克宏支持率剩25%創上任來新低

馬克宏阿聯勞軍 宣布法國啟動建造新航艦

相關新聞

東京跨年夜不平靜！高價寶可夢卡遭搶 卡牌店一夜損失逾600萬

日本東京池袋在跨年夜驚傳重大搶劫案件。位於東池袋的一家集換式卡牌專門店「NO LIMIT（無限）」於2025年12月31日晚間營業期間，遭三名黑衣男子闖入行搶，歹徒以鐵鎚砸毀展示櫃後，搶走多張高價寶可夢卡牌後逃逸，損失金額估計超過3,000萬日圓（約600萬台幣），所幸現場無人受傷。

日本元旦悲劇…父母外出參拜 3歲男童9樓墜落身亡

日本元旦發生憾事，今天凌晨東京都新宿區一棟大樓住戶向警方報案稱，在入口處附近發現一名倒臥地上的幼兒。警視廳表示，墜樓的是...

連接知名景點馬丘比丘！秘魯火車對撞1死78傷 傷者含4名陸客

秘魯南部庫斯科地區、連結當地著名旅遊景點、印加古城「馬丘比丘」（Machu Picchu）的鐵路線上，2列載有遊客的火車...

全球迎新年 雪梨煙火秀前為海灘恐攻默哀 香港、印尼低調慶祝

全球各國紛紛揮別2025年，迎接2026年到來，但受到恐攻及災難影響，今年的氣氛較為沉重。

開羅尼羅河遊船迎新年 歌舞表演煙火秀嗨翻天

新年伊始，埃及也如往年從尼羅河畔開始迎來嶄新一年。典型的埃及新年除夕夜慶祝活動包括家庭或飯店餐廳聚餐、地標煙火表演及音樂...

日本東海道新幹線睽違23年推高級包廂服務 社長透露收費標準

日本東海旅客鐵道株式會社（JR東海）決定，計畫自10月1日起逐步在東海道新幹線推出全包廂型座位，將採用高級內裝，提供乘客...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。