仿效澳洲 法國擬禁止15歲以下兒少使用社群媒體

根據法新社取得的一份法案草案，法國將再度嘗試保護兒童及少年免於過度使用數位螢幕，計劃於9月前提出法案，禁止15歲以下兒少使用社群媒體。

這項倡議獲得法國總統馬克宏（EmmanuelMacron）支持。他本月稍早表示，國會應於1月開始就此提案展開討論。澳洲去年12月已正式實施16歲以下兒少禁用社群媒體的政策，創下世界首例。

法案草案指出：「許多研究與報告證實，兒少過度使用數位螢幕會帶來各種風險。」

法國政府表示，兒少未受限制上網容易接觸不當內容，可能遭受網路霸凌，或出現睡眠模式改變等問題。

該草案共有兩條條文：禁止線上平台向15歲以下兒少提供社群媒體服務；禁止中學學生使用手機。

馬克宏曾表示，保護未成年人的數位安全是政府優先政策，但在執法與國際法規範上仍面臨挑戰。早在2018年，法國就已禁止學前教育機構與國中學生使用手機，但實際執行情況有限。此外，法國於2023年通過的「數位法定年齡15歲」法案，因違反歐洲聯盟規定而無法施行。

與此同時，法國參議院上月通過一項倡議，旨在保護青少年免於過度使用數位螢幕及社群媒體，其中規定13至16歲的青少年註冊社群媒體帳號須取得家長同意。該提案已提交國民議會，仍須獲得同意才能正式成為法律。