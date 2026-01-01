快訊

日本元旦悲劇…父母外出參拜 3歲男童9樓墜落身亡

中央社／ 東京1日專電
日本元旦發生憾事，一名住在9樓的3歲男童墜樓，雖被緊急送醫仍不治。救護車示意圖。圖／AI生成
日本元旦發生憾事，一名住在9樓的3歲男童墜樓，雖被緊急送醫仍不治。救護車示意圖。圖／AI生成

日本元旦發生憾事，今天凌晨東京都新宿區一棟大樓住戶向警方報案稱，在入口處附近發現一名倒臥地上的幼兒。警視廳表示，墜樓的是住在9樓的3歲男童，雖被緊急送醫仍不治。事發時，男童父母外出新年參拜。

朝日新聞、產經新聞報導，新宿警署指出，男童與父母同住9樓，研判男童可能從住宅的陽台墜落。

事發於凌晨1時20分左右，男童父母外出不在家。兩人向警方供稱，「因為時間太晚，孩子已經睡著，所以把他留在房間內就出門了」，夫妻倆確認孩子睡著以後，外出新年參拜（初詣）。

初詣是日本的傳統習俗，元旦時人們會前往神社進行新年初次參拜，感謝過去一年庇佑，並祈求新的一年一切順利。

男童父母向警方表示，返家後發現陽台的窗戶開著。警方認為，男童可能自行走到陽台，隨後發生墜樓意外，相關情況仍在調查。

