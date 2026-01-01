快訊

連接知名景點馬丘比丘！秘魯火車對撞1死78傷 傷者含4名陸客

聯合報／ 大陸中心／即時報導
當地時間12月30日，秘魯庫斯科省通往馬丘比丘的鐵路上2列火車相撞。（路透）
當地時間12月30日，秘魯庫斯科省通往馬丘比丘的鐵路上2列火車相撞。（路透）

秘魯南部庫斯科地區、連結當地著名旅遊景點、印加古城「丘比丘」（Machu Picchu）的鐵路線上，2列載有遊客的火車，於當地時間12月30日相撞，傷者中有4名陸客，已送當地醫療機構接受救治。據秘魯媒體報導，事故已導致1人死亡、78人受傷。

大陸駐秘魯使館12月31日發文提醒，在秘魯的大陸公民注意出行安全，已前往及，或計畫前往馬丘比丘旅遊的中國公民，應密切關注該地交通基礎設施修復、景點開放資訊，避免受困。如遇緊急情況，及時報警並與使館聯絡。

陸媒極目新聞稱，秘魯當地時間12月30日下午，庫斯科地區連接著名旅遊景點馬丘比丘的鐵路線上，發生2列火車對撞，造成人員傷亡，傷者中包括秘魯及外國遊客。庫斯科市市長路易斯·潘托哈（Luis Pantoja Calvo）在接受媒體採訪時表示，事故可能是調度失誤所致。

另外，秘魯總統府12月31日在社交平台發文說，總統赫里（Jose Jeri）與多名政府官員已抵達庫斯科開展現場督導，推動應急救援和處置工作。

據現場影片顯示，車頭的前擋風玻璃破碎、外殼大面積變形脫落，內部裝置露出，撞跡明顯。12月31日下午，在秘魯的1位華人遊客告訴極目新聞稱，該線路通往當地知名觀光景點，原本計畫1月1日乘坐該線路列車，因突發事故，還不知後續行程是否受影響，正關注後續消息。

