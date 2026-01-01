快訊

跨年夜百人聚集！瑞士滑雪勝地酒吧爆炸多人死亡 起火畫面曝光

元旦動肝火！屏東市健走逾1萬人出籠 刁民爭搶爆保溫瓶之亂

前AOA珉娥元旦極端選擇被救回 自曝「遭性侵被打到失禁」驚人內幕

東京跨年夜不平靜！高價寶可夢卡遭搶 卡牌店一夜損失逾600萬

聯合新聞網／ 綜合報導
日本東京池袋的寶可夢卡牌店在跨年夜遭搶，損失十多張高價卡牌。擷自店家「NO LIMIT」X
日本東京池袋的寶可夢卡牌店在跨年夜遭搶，損失十多張高價卡牌。擷自店家「NO LIMIT」X

日本東京池袋在跨年夜驚傳重大搶劫案件。位於東池袋的一家集換式卡牌專門店「NO LIMIT（無限）」於2025年12月31日晚間營業期間，遭三名黑衣男子闖入行搶，歹徒以鐵鎚砸毀展示櫃後，搶走多張高價寶可夢卡牌後逃逸，損失金額估計超過3,000萬日圓（約新台幣600萬元），所幸現場無人受傷。

店家於晚間在X發文表示，事發當下員工遭挾持、受到極大驚嚇，「幾乎魂飛魄散」，但全體員工均平安無事，已報警處理，對於一夜之間十多張高價卡牌遭搶，店家則表示：「受夠了。」

根據《朝日新聞》報導，日本警視廳說明，案件發生於昨(31)日晚間約8點30分，三名歹徒偽裝成顧客進入店內，其中一人突然持鐵鎚砸碎玻璃展示櫃，其餘兩人則試圖攔住店員的制止，隨後三人共搶走十多張高價的寶可夢卡牌後迅速逃離。案發時店內共有三名員工與一名顧客，皆未受傷。警方指出，三名嫌犯皆身穿黑色服裝、配戴白色口罩，目前已依搶劫罪方向全力追查嫌犯的下落。

網友對此則紛紛留言安慰店家：「人平安最重要」、「請先照顧好心理狀態，錢以後還能再賺」。不少網友則質疑高價卡牌展示的安全性，建議店家需加強防盜設備，甚至直言：「應該加裝防彈玻璃」。也有收藏玩家指出，高價卡片在二手交易與跳蚤市場平台流通容易，恐成為犯罪誘因，呼籲業者與平台共同檢討防範機制。

根據寶可夢卡牌市場價格，能達到新台幣30萬元的卡牌，通常是極度稀有、保存完好，且有專業鑑定機構（如PSA）評分達頂級（如PSA 10）的初代或特殊版本卡片，例如初代噴火龍或「插畫家皮卡丘」，因極度稀有、完美品相、高人氣與收藏熱潮，價格可達數十萬至數百萬美元（等同新台幣數百萬至數億元）。一般市場上也能找到近新台幣30萬元的稀有卡，主要需視卡片的品相與稀有度決定其市場價格。

寶可夢 東京 搶劫

