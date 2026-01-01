日本東海道新幹線睽違23年推高級包廂服務 社長透露收費標準

日本東海旅客鐵道株式會社（JR東海）決定，計畫自10月1日起逐步在東海道新幹線推出全包廂型座位，將採用高級內裝，提供乘客舒適放鬆的空間，以因應商務與觀光等多樣化的需求。

朝日新聞、共同社與中部經濟新聞1日報導，這是自新幹線「100系」電聯車2003年退出東海道新幹線以來，JR東海睽違23年再度推出包廂服務。過去為追求運量最大化，車輛與座位多採統一規格，但未來將更加重視滿足「多樣化的旅行需求」。

JR東海社長丹羽俊介在接受媒體新年專訪時透露這項消息，並表示包廂將利用車廂連接通道的作業空間改造，每列列車將設置「單人用」與「雙人用」各一間包廂，並配備專用Wi-Fi，照明與空調也可自行調整。他表示，包廂可確保乘客隱私，並提供高品質的旅行空間，也指出這項服務在企業經營者等特定族群中具有需求。

包廂的票價尚未定案，但丹羽表示：「收費勢必得高於綠色車廂。」

東海道新幹線過去曾設有包廂，另有餐車、自助餐吧與咖啡廳等設施。不過，設有包廂的雙層「100系」電聯車於2003年退役後，包廂服務也隨之結束，列車運行的重心則由「光號」（ひかり）轉向「希望號」（のぞみ）。

根據報導，包廂服務將在部分最新型的「N700S」系電聯車推出。根據JR東海方面的說明，截至10月1日上路時，設置包廂的具體列車總數仍未確定，但未來將採分階段方式逐步增加。