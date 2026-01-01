開羅尼羅河遊船迎新年 歌舞表演煙火秀嗨翻天

快訊

中央社／ 開羅1日專電
埃及開羅市中心尼羅河畔向來是民眾迎接新年的核心地點。2025年12月31日夜晚，沿尼羅河畔的餐廳遊輪燈飾繽紛絢麗，許多遊客和橋上民眾一起迎接2026年。中央社
新年伊始，埃及也如往年從尼羅河畔開始迎來嶄新一年。典型的埃及新年除夕夜慶祝活動包括家庭或飯店餐廳聚餐、地標煙火表演及音樂派對聚會。大開羅周邊衛星城市現在更成為埃及年輕族群的熱門慶祝新景點。

開羅市中心的尼羅河畔向來是開羅民眾迎接新年的核心舞台。從中心點「開羅塔」（Cairo Tower）到周邊尼羅河濱大道（Corniche），再到沿河多家五星級飯店與遊船餐廳，總是吸引大批民眾與遊客聚集，共同在夜色燈火中，迎接新年到來。

尼羅河畔在新年除夕夜最具代表性的活動是遊船晚宴與倒數派對。多艘豪華尼羅河遊船安排現場音樂、肚皮舞與傳統旋轉舞表演，讓遊客在船上一邊用餐、一邊隨船航行欣賞河景。

住在開羅市中心尼羅河畔附近的70歲埃及婦女哈拉（Hala）告訴中央社記者說，過去20年間，能與親友乘坐遊船跨年夜，並對著尼羅河倒數計時，是大家回憶中最讓人雀躍的經典畫面。但這2年大開羅地區發展多元，且更多商業重心逐漸移往周邊衛星城市，今年開羅塔已不再舉辦煙火表演，改由新行政首都標誌塔登場。

擁有非洲第一高塔建築（385公尺高，共80層）「標誌塔」（Iconic Tower）的埃及新行政首都區（New Administrative Capital），在除夕夜當晚於區內全新體育館展開一場盛大的「倒數音樂節」活動。

活動邀請埃及巨星歌手胡世尼（Tamer Hosny）登台，更有無人機機陣在空中排列字圖表演。最後倒數計時時刻，則由熱門流行歌手艾莉莎（Elissa）揭開序幕，用熱門歌曲點燃全場氣氛，搭配新首都上空綻放絢麗煙火。

28歲建築設計師巴克禮（Shady Bakry）告訴中央社：「我從開始知道有這個音樂節活動後，就一直興奮地期盼到現場感受狂歡氣氛，然後和同樣熱愛音樂的朋友一起站在高塔前倒數計時。」

在尼羅河岸邊的各家五星級飯店同樣是慶賀新年重鎮，通常會辦理跨年晚宴、主題派對、DJ表演與特別菜單。

當午夜臨近時，也可看到越來越多的民眾聚集在尼羅河畔邊和橋梁上歡樂拍照，並準備倒數計時迎接新年。

位於開羅東北方市郊新興高級衛星都市謝赫．扎耶德城（Sheikh Zayed City）的阿肯廣場（ArkanPlaza），去年辦過一場非常受歡迎的新年倒數派對，有音樂DJ演出和跨年表演節目。此廣場是一個大型高級綜合建築群與商業地標，集購物、餐飲、娛樂與生活服務於一體。

阿肯廣場平常也都會定期舉行藝術市集、農夫市集，或是音樂節等活動，在廣場中央設立舞台、表演區與街頭嘉年華，這幾年已成為開羅菁英族群的熱門去處之一。

另一個取代傳統老開羅市中心的衛星城市新開羅（New Cairo），同樣也成為開羅民眾在節慶與跨年期間聚集的新熱點。

埃及中上階層與上流社會家庭在過去5年，大量移居到都市規劃新穎且街道寬敞的新開羅，或周邊新型高級住宅社區，也因此讓節慶活動隨著主要消費人群而轉移到該處。

今年開羅慶祝新年的熱門景點，還包括全新翻修出入口和重新規劃旅遊動線的吉薩金字塔（GizaPyramids）景區，以及位於金字塔附近，今年11月才正式開幕的全球最大單一文明博物館「大埃及博物館」（Grand Egyptian Museum，GEM）。

埃及 跨年

