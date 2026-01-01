立陶宛維爾紐斯零下13度迎新年 燈光投影秀代煙火

快訊

中央社／ 維爾紐斯1日專電
立陶宛跨年夜迎來今冬最低氣溫，首都維爾紐斯僅零下13度，但依舊有大批民眾湧入大教堂廣場參與倒數活動。中央社
立陶宛跨年夜迎來今冬最低氣溫，首都維爾紐斯僅零下13度，但依舊有大批民眾湧入大教堂廣場參與倒數活動。中央社

立陶宛跨年夜迎來今冬最低氣溫，首都維爾紐斯僅零下13度，但依舊有大批民眾湧入大教堂廣場參與倒數活動。維爾紐斯已連續第6年停辦跨年煙火，今年仍以投影藝術裝置與雷射燈光秀作為主軸，展現城市所重視的永續價值。

根據立陶宛國家廣播電視台（LRT）報導，今年立陶宛全國主要城市中，僅考納斯（Kaunas）與克萊佩達（Klaipėda）舉辦官方煙火。維爾紐斯（Vilnius）、希奧利艾（Šiauliai）與帕內韋日斯（Panevėžys）等地則基於公共安全、環境保護與動物福祉等考量，選擇以其他形式迎接新年。

自2018年起，維爾紐斯大教堂鐘塔便以投影藝術妝點跨年夜。2021年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情與封鎖政策，維爾紐斯首次取消煙火，同年市議會也通過決議，承諾推動更具永續性的替代方案。

今年，高達57公尺的大教堂鐘塔以普普風格視覺亮相，脈動的圓點、條紋與強烈對比的色彩組合，還有馬戲團鼓的圖案以及超現實的面具元素，彷彿織成一幅鮮活的光之畫布，成為現場最吸睛的藝術亮點。

倒數時刻結束後，鐘塔上亮起巨大的「2026」字樣，象徵新年正式來臨。雷射燈光隨音樂延續演出，民眾在廣場上載歌載舞，共同迎接新的一年。

立陶宛民眾安德魯（Andrius）表示，他每年都會到維爾紐斯參加跨年。他來自鄉村、喜愛自然，也支持永續理念，因此對市府不施放煙火的決定相當認同。

儘管維爾紐斯市政府未安排煙火施放，仍能在活動周邊見到許多民眾自行燃放煙火，為寒冷的夜空添上不同的光影。

