拚親情不拚煙火 菲律賓人跨年歡樂依舊

中央社／ 馬尼拉1日專電
菲律賓人重視親情，許多家庭於12月31日晚間在馬尼拉市地標黎薩公園席地而坐，利用跨年的機會聯繫感情。中央社
菲律賓人重視親情，許多家庭於12月31日晚間在馬尼拉市地標黎薩公園席地而坐，利用跨年的機會聯繫感情。中央社

菲律賓人在爆竹聲與玩具喇叭聲中迎接2026年。馬尼拉市地標黎薩公園在跨年夜人山人海，雖然煙火規模不如部分國際大城壯觀，但親情與友誼的溫度，構成菲人跨年的核心風景。

元旦在菲律賓可說是僅次於耶誕的重要節慶，被視為一整年的運勢新起點。早在昨天傍晚開始，街頭巷尾便陸續傳來爆竹聲；隨著午夜12時逐漸逼近，聲響愈發密集、也更加響亮，在跨年一刻達到最高潮。

燃放爆竹、製造聲響是菲律賓人視為趨吉避凶的習俗，因此儘管政府多年來呼籲民眾減少燃放爆竹，以避免炸傷事件，但民間仍普遍認為「越熱鬧，來年越興旺」。

從高樓俯瞰，繽紛煙火此起彼落、遍地開花，大馬尼拉地區的夜空同樣熱鬧，勾勒出非政府主導、分散式慶祝的跨年景象。

大馬尼拉地區多座城市與商場分別舉辦跨年活動。其中，在馬尼拉市的黎薩公園（Rizal Park），不少家庭席地而坐，將跨年夜當成團聚時刻；大人吃野餐、聽演唱會，小朋友或吹著玩具喇叭，或在草地上嬉戲，歡笑聲不斷。

民眾莉塔受訪時表示，她個人的新年願望是身體健康、家人平安，對國家則希望政府認真掃貪，把貪官污吏繩之以法；小朋友夏哈娜則天真地說，希望自己能變得更聰明，在學校有更好的表現。

在黎薩公園的人潮中，也有許多沒有返鄉的外省年輕人，由於旅費昂貴，使得回家過年成為一種奢侈，於是選擇透過人群的溫度，沖淡離鄉背井的孤獨。

來自南部民答那峨島的卡梅若丁說，家人都住在鄉下，但返鄉機票在年節期間大漲，只好留在馬尼拉過年，不過身邊有許多同樣來自外省的朋友相伴，因此並不孤單。

根據黎薩公園管理處的估計，大約有7萬人湧進黎薩公園參與跨年活動。

另一方面，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand MarcosJr.）在臉書向民眾賀新年，期許民眾帶著希望與明確的方向繼續前行，「只要我們保持團結，定能實現更多的目標…打造一個更有秩序、以人為本的新菲律賓。」

民調機構「社會氣象站」（SWS）最近的調查顯示，有89%的菲律賓人是懷著「希望」迎接2026年，另有44%的菲律賓人相信新的一年會更好，其中以18歲至24歲年齡層的民眾對未來最樂觀。

