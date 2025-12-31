快訊

影／北101、中麗寶、南義大世界 跨年煙火迎新年

保護環境、動物 捷克跨年不放煙火

聯合報／ 國際中心／綜合報導

許多人期盼跨年煙火秀，但捷克基於保護環境與動物福祉考量，官方已不再舉辦大型跨年煙火，且全國有多個區域禁放煙火。德國原本准許跨年夜放煙火爆竹，但因每年都造成數千人受傷甚至有人喪命，德國正在討論是否立法禁止施放煙火。

捷克官方近年來不再舉辦大型跨年煙火秀。根據捷克去年十二月實施的新規定，全國有許多被列為禁止燃放煙火的地點，包含醫院、安養院、托育中心、動物收容所、動物園與畜牧設施周邊二百五十公尺範圍內，以保護病患、長者與動物等族群。

布拉格國際廣播電台報導，捷克環境部發言人克雷伊奇表示：「這項規定有助於降低噪音與空氣汙染，減少受傷與火災風險。」

捷克動物福利協會創辦人蒂哈表示，她樂見這些改變，過去煙火在她的動物圍欄附近燃放，對動物造成極大干擾。

在德國，警察工會「全國禁放煙火」請願已累積近三百萬人連署，是否立法禁止施放煙火的討論再起。

德國現行規定一般民眾僅能在每年跨年至元旦期間施放煙火。每到這個「煙火自由日」，街上隨處可見燃放煙火與爆竹，也時常伴隨消防與救護車警笛聲。

根據德國醫院聯合會統計，二○二五年元旦全德約有近百名因炸傷入院治療的重症患者，另有五人因煙火事故喪生，每年平均約有八千人因煙火與爆竹導致內耳受損。

發起請願的德國警察工會表示，跨年夜警消人員屢遭投擲爆竹攻擊，醫院急診也常見手部炸裂與燒燙傷案例，呼籲政府強化保護警消。工會主張，政府應禁止向私人販售煙火，改以城市統一規畫的公共煙火施放活動取代。

