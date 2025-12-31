快訊

觀察共軍軍演 李文忠：採購戰車自走砲 已不符未來戰爭需求

中共稱俯瞰台北101 揭密解放軍「雙尾蠍無人機」是何方神聖

畢書盡自責唱歌忘詞 直呼「出門前老婆才提醒過」

迎接2026年！雪梨跨年煙火秀嚴加戒備 默哀海灘槍擊案1分鐘

中央社／ 雪梨31日綜合外電報導
澳洲雪梨本月經歷該國多年來最嚴重大規模槍擊案後，仍如期舉辦聞名全球的跨年煙火秀。 圖／法新社
澳洲雪梨本月經歷該國多年來最嚴重大規模槍擊案後，仍如期舉辦聞名全球的跨年煙火秀。 圖／法新社

澳洲雪梨本月經歷該國多年來最嚴重大規模槍擊案後，仍如期舉辦聞名全球的跨年煙火秀，現場部署大批警力加強戒備，午夜前也先為罹難者默哀1分鐘，不過現場民眾慶祝新年的熱情依然不減。

⭐2025總回顧

路透社報導，雪梨跨年活動以壯觀煙火秀聞名，這次有4萬發煙火綿延7公里施放，照亮港灣旁的建築和船舶，包括知名地標港灣大橋（Harbour Bridge）和雪梨歌劇院（Sydney Opera House）。

美聯社報導，澳洲東岸比紐西蘭晚2小時迎接2026年，但最大城市雪梨的慶祝活動蒙上近30年來最嚴重大規模槍擊案的陰影。

本月14日，兩名槍手在雪梨邦代海灘（BondiBeach）猶太節日「光明節」（Hanukkah）活動期間殺害15人，另有40人受傷。

雪梨市中心的港灣大橋跨年煙火秀通常會有逾100萬人湧入觀賞，市內約有3000名警察部署，現場也有大批警力維持秩序，許多警察公開配備速射步槍，這是這項年度活動首見的維安措施。

當地晚間11時（台灣晚間8時），現場默哀1分鐘以紀念雪梨槍擊案罹難者，猶太教燈檯（menorah）的影像也投射在港灣大橋上，主辦單位邀請民眾打開手機的手電筒點亮港灣，向澳洲猶太社群表達聲援。

邦代海灘的傳統耶誕節慶祝活動今年縮減規模，幾個原本預計在那裡舉辦的跨年活動也已取消。

雪梨市長摩爾（Clover Moore）在跨年前說道：「在我們的城市經歷年末的慘劇後，我們希望新年前夕能成為一個契機，讓大家團結起來，懷抱希望展望和平且快樂的2026年。」

新南威爾斯州（New South Wales）州長柯民思（Chris Minns）呼籲雪梨居民，不要因恐懼而遠離慶祝活動，極端分子會把跨年人潮減少視為勝利。

柯民思今天告訴記者：「我們不能因為這起可怕的恐怖主義犯罪事件，就改變我們在這座美麗城市的生活方式。」

雪梨 跨年 澳洲

延伸閱讀

澳警：雪梨海灘槍手單獨犯案 應非恐怖組織成員

雪梨海灘血案後 新南威爾斯州通過新法限縮持槍數

雪梨海灘血案後 以色列外長呼籲猶太人回歸

雪梨邦代海灘槍擊滿一週 澳洲總理出席追悼活動被噓

相關新聞

年輕時搭火車遭男人攻擊 英國王后卡蜜拉親口談往事

英國王后卡蜜拉接受英國廣播公司（BBC）訪問時，首度公開談到自己少女時期搭火車遭一名男人攻擊和她予以反擊的往事，並回憶她...

迎接2026年！雪梨跨年煙火秀嚴加戒備 默哀海灘槍擊案1分鐘

澳洲雪梨本月經歷該國多年來最嚴重大規模槍擊案後，仍如期舉辦聞名全球的跨年煙火秀，現場部署大批警力加強戒備，午夜前也先為罹...

新年就迎酷寒挑戰！南韓冷颼颼 元旦部分地區低溫探零下16度

韓聯社報導，2026年新年伊始，南韓將迎來嚴寒考驗。南韓氣象廳預報顯示，元旦全國大分地區以晴天為主，但晨間氣溫大幅走低，...

全球喜迎2026年！紐西蘭奧克蘭率先慶新年 5分鐘煙火秀登場

太平洋島國吉里巴斯率先跨年後，紐西蘭也接力迎接2026年到來，其最大城市奧克蘭在地標天空塔施放煙火，成為全球首座慶祝新年...

赴大馬旅遊注意！吉隆坡1/1起嚴抓隨地吐痰、亂丟垃圾 最高罰1.5萬台幣

隨著跨年假期結束，不少民眾已著手規劃新一年度的海外旅遊，而為了迎接「2026馬來西亞旅遊年（Visit Malaysia 2026）」，吉隆坡市政局（DBKL）宣布自2026年1月1日起，將針對隨地吐痰與亂丟垃圾的行為展開強力執法，違者不僅將面臨高額罰款，還可能被強制進行社區服務。

古猶太潔淨池出土 揭第二聖殿遺址歷史

以色列挖掘古代潔淨池，尋找第二聖殿歷史線索！ㄧ座直接在岩層中開鑿的潔淨池保存完好，內部留有羅馬軍隊摧毀耶路撒冷時所產生的灰燼與殘骸，反映了當時居民對宗教...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。