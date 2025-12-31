全球喜迎2026年！紐西蘭奧克蘭率先慶新年 5分鐘煙火秀登場

太平洋島國吉里巴斯率先跨年後，紐西蘭也接力迎接2026年到來，其最大城市奧克蘭在地標天空塔施放煙火，成為全球首座慶祝新年的主要城市。

美聯社報導，大洋洲國家率先告別2025年，人口約170萬人的奧克蘭（Auckland）已過午夜零點，比美國紐約時代廣場（Times Square）知名的水晶球倒數要早18個小時。

奧克蘭煙火秀長達5分鐘，總計從高達240公尺的天空塔（Sky Tower）不同樓層點燃3500發煙火，令眾人驚艷不已。

Happy New Year New Zealand! 🎉



Auckland welcomes in the new year with a fireworks display over its tallest building - the Sky Tower.



Latest updates 👉 https://t.co/DP0mlQ1r19 pic.twitter.com/GMg9UnKboU — Sky News (@SkyNews) 2025年12月31日

不過由於氣象預報指出有降雨甚至雷雨可能，紐西蘭北島多個小型跨年活動今天取消。

英國廣播公司（BBC）報導，全球首個迎來新年的國家是吉里巴斯（Kiribati），其聖誕島（ChristmasIsland，又名Kiritimati Island）是第一個迎接新年的地方。