捷克跨年嚴管煙火保護動物環境 增禁放與銷售限制

許多人引頸期盼跨年夜的煙火秀，但是捷克基於保護環境與動物福祉的考量，官方已不再舉辦大型跨年煙火，且全國有多個區域被列為禁放煙火地點，煙火銷售也受到更嚴格的限制。

長久以來，煙火一直是跨年慶祝活動的重要元素。然而，煙火對環境與動物所造成的壓力，正逐步影響全球各國的相關法規，捷克也不例外。

捷克官方近年來不再舉辦大型跨年煙火秀。此外，根據捷克12月實施的新規定，全國有更多被列為禁止燃放煙火的地點，包含醫院、安養院、托育中心、動物收容所、動物園與畜牧設施周邊250公尺範圍內，以保護病患、長者與動物在內的弱勢族群。

捷克農業部發布的全新互動地圖顯示全國受限區域。機關建議，在計畫放煙火前先查閱地圖，因受限區域可能會隨新設施或既有設施的變動而更新。

據布拉格國際廣播電台（Radio PragueInternational）報導，環境部發言人克雷伊奇（Veronika Krejčí）表示：「目前這些地點250公尺範圍內已全面禁止燃放煙火。這項規定有助於降低噪音與空氣污染，同時減少受傷與火災的風險。」

捷克動物福利協會Zvířátkov創辦人蒂哈（JanaTichá）表示，她對這些改變感到欣喜，過去煙火在她的動物圍欄附近燃放，對動物造成極大干擾。

蒂哈說：「馬特別脆弱，因為牠們很容易受驚並傷到自己。一旦受驚，根本沒有圍欄能阻止牠們失控奔跑。你只能盡量提前準備，但如果農場來了新動物，跨年夜就必須有人留守，隨時準備在發生狀況時立刻應對。」

煙火法規的另一項重大變革為銷售方式。市集攤位與臨時販售點現在僅能販售最低等級的F1類煙火，例如拉炮、仙女棒與地面旋轉煙火，且購買者須年滿15歲。

貿工部代表科雷茨（Jakub Korec）說明，關於F2類煙火，如小型火箭與爆竹，「目前已禁止在市集攤位、臨時棚架或類似場所販售這類產品。銷售僅限於專門店鋪，這樣才能更有效地檢查購買者的年齡與技術能力。」

購買F2類煙火的最低年齡為18歲，至於購買F3類產品，如威力更強、組合式的煙火，也須滿18歲。自明年7月起，F3類煙火將僅限具認證技術資格的人士購買與使用。