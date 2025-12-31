赴大馬旅遊注意！吉隆坡1/1起嚴抓隨地吐痰、亂丟垃圾 最高罰1.5萬台幣

隨著跨年假期結束，不少民眾已著手規劃新一年度的海外旅遊，而為了迎接「2026馬來西亞旅遊年（Visit Malaysia 2026）」，吉隆坡市政局（DBKL）宣布自2026年1月1日起，將針對隨地吐痰與亂丟垃圾的行為展開強力執法，違者不僅將面臨高額罰款，還可能被強制進行社區服務。

根據新加坡媒體《海峽時報》報導，吉隆坡市政局表示，為了維護市容整潔並提升國家形象，自1月1日起，任何在吉隆坡公共場所被發現隨地吐痰或亂丟垃圾的民眾，最高將面臨2,000令吉（約新台幣15,467元）的罰款。除了荷包失血外，違規者還可能被處以超過12小時的社區服務，且需在半年內執行完畢。

吉隆坡市政局健康與環境部門總監諾哈麗扎（Nor Halizam Ismail）指出，這項執法行動是為了配合2026旅遊年活動，當局將在吉隆坡市內定期展開取締行動。執法重點將鎖定遊客眾多的熱門景點，嚴格取締隨手丟棄菸蒂、飲料瓶罐，以及在人行道上隨地吐痰等行為。

諾哈麗扎強調，罰款金額將視違規情節輕重而定，最高可達2,000令吉。她表示：「我們的目的不僅僅是懲罰，更是為了教育大眾更加自律，並尊重共享的公共空間。」這些不文明的舉動不僅弄髒環境，更嚴重損害了馬來西亞的觀光形象。

此外，為了進一步打造整潔有序的城市形象，吉隆坡市政局也特別劃定四個「垃圾零容忍區」，範圍涵蓋武吉免登路（Jalan Bukit Bintang）、獨立廣場（Dataran Merdeka）、敦霹靂路（Jalan Tun Perak）以及十五碑（Brickfields）商業區。提醒前往上述熱門觀光區的遊客，務必遵守當地衛生規定，切勿因一時方便而因小失大。