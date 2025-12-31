古猶太潔淨池出土 揭第二聖殿遺址歷史

快訊

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
近期，以色列考古學家於西牆廣場下方發現一座猶太潔淨池。（Photo from Israel Antiquities Authority）
以色列挖掘古代潔淨池，尋找第二聖殿歷史線索！ㄧ座直接在岩層中開鑿的潔淨池保存完好，內部留有羅馬軍隊摧毀耶路撒冷時所產生的灰燼與殘骸，反映了當時居民對宗教潔淨的嚴格追求。這項重大發現揭示古猶太人的生活細節，也象徵以色列民族從毀滅走向復興的韌性。

耶路撒冷潔淨池

基督教廣播網》報導，在第二聖殿時期（約西元前516年至西元70年），猶太人進入聖殿前必須浸入潔淨池 (mikveh)。因此，耶路撒冷各地都建有潔淨池，包括主要道路、公共建築和私人住宅附近，成為這座聖城日常生活的重要組成部分。

近期，以色列考古學家於西牆廣場下方發現一座猶太潔淨池，其在第二聖殿末期直接鑿刻於基岩上，浴池的牆壁經過精心粉刷，南側有四級鑿刻的台階通往池中。據考察，當羅馬軍隊放火焚燒城市並摧毀第二聖殿時，灰燼和瓦礫將潔淨池封在層層廢墟之下，使其得以保存近兩千年。

「這裡曾是一座聖殿城市。」以色列文物管理局負責人萊維解釋，耶路撒冷的日常生活圍繞著禮儀上的潔淨，這座潔淨池的發現地點位於耶路撒冷主要的朝聖路線之一，信徒們會在登上聖殿山之前在這裡進行潔淨儀式。

第二聖殿考古工作

以色列時報》報導，這項發現標誌著以色列文物管理局與西牆基金會的合作計畫中，考古學家首次確認西元70年聖殿被毀時的燒毀層。以色列文化遺產部長埃利亞胡拉比指出，潔淨池有助於人們更深入了解耶路撒冷的過去。

該計畫始於新冠疫情期間，當時由於遊客稀少，考古學家得以封閉廣場的一部分進行挖掘工作。如今，以色列考古團隊已發現幾項重大發現，包括穆格拉比街區的奧斯曼帝國、拜占庭帝國和羅馬帝國時期的建築物和文物。

以色列 耶路撒冷 羅馬

