波索納洛獲准保外就醫 再度手術治療打嗝

巴西前總統波索納洛的妻子蜜雪兒（Michelle Bolsonaro）在社群平台表示，波索納洛今天接受一項臨時安排的手術，以治療持續性打嗝。

現年70歲的波索納洛（Jair Bolsonaro）因為同樣原因，自27日以來，在巴西利亞（Brasilia）的一家醫院接受了兩次手術，另外也治療疝氣。

蜜雪兒於今天下午在社群平台Instagram發文表示，醫師決定臨時再做這次手術，因為波索納洛從今天上午10時許便開始一直打嗝到現在。

波索納洛在2022年大選失敗後，因策劃政變被判處27年監禁，於今年11月開始服刑。本月24日，他經最高法院法官批准保外就醫，接受疝氣手術。波索納洛的醫療團隊隨後也決定，要同時進行治療打嗝的手術。

波索納洛曾在2018年競選活動中，腹部遭人刺傷，因此多次住院並接受手術。